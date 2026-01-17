विज्ञापन

UPSC सिविल सर्विस एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले जान लीजिए CSE परीक्षा का पूरा पैटर्न

यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2026 का नोटिफिकेशन भले ही अभी जारी नहीं हुआ हो, लेकिन तैयारी शुरू करने का यह सबसे सही समय है. जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए इसका पैटर्न समझना बेहद जरूरी है.

UPSC सिविल सर्विस एग्जाम कुल तीन स्टेज में होता है.

UPSC CSE Exam Pattern 2026: यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2026 का नोटिफिकेशन पोस्टपोन कर दिया है. नई डेट्स की जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले महीने तक ये आ सकती है. ऐसे में प्रीलिम्स की डेट भी आगे खिसक सकती है. अगर आप भी IAS-IPS अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं और इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो अब समय है अपनी तैयारी को सही दिशा देने का है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स पहले से एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं, वो बाकी लोगों से आगे निकल जाते हैं. तो चलिए जानते हैं CSE परीक्षा का पूरा पैटर्न.

UPSC CSE एग्जाम कितने स्टेज में होता है?

UPSC सिविल सर्विस एग्जाम कुल तीन स्टेज में होता है. प्रीलिम्स (Prelims), मेन्स (Mains) और इंटरव्यू (Personality Test). हर स्टेज का रोल अलग होता है और तैयारी का तरीका भी अलग होती है.

UPSC प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न

प्रीलिम्स पहला पड़ाव है और यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है. इसमें दो पेपर होते हैं. पेपर 1 जनरल स्टडीज (GS) और पेपर 2 CSAT होता है. दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं. दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव (MCQ) होते हैं. नेगेटिव मार्किंग होती है. CSAT में 33% लाना जरूरी है. जीएस पेपर 1 में हर सही जवाब पर 2 नंबर, जीएस पेपर 2 में हर सही जवाब पर 2.5 नंबर और गलत जवाब पर 1/3 नंबर कटते हैं. ध्यान रखें कि प्रीलिम्स का स्कोर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता है.

UPSC मेन्स एग्जाम पैटर्न

प्रीलिम्स पास करने के बाद मेन्स एग्जाम आता है, जो सबसे अहम स्टेज है. इसमें कुल 9 पेपर होते हैं. भारतीय भाषा (क्वालिफाइंग), अंग्रेजी (क्वालिफाइंग) और निबंध के एक-एक पेपर, 4 पेपर जनरल स्टडीज और 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं. हर पेपर 3 घंटे का होता है, सवाल डिस्क्रिप्टिव होते हैं और मेन्स के कुल नंबर 1,750 होते हैं. इस एग्जाम में आपकी सोच, समझ और लिखने की क्षमता जांची जाती है.

UPSC इंटरव्यू का पैटर्न

इंटरव्यू को अक्सर लोग गलत समझते हैं. ये सिर्फ सवालों का दौर नहीं है, बल्कि आपकी सोचने की क्षमता, कॉन्फिडेंस, व्यवहार, समाज और देश को लेकर समझ जैसी चीजों को परखा जाता है. इंटरव्यू के नंबर 275 होते हैं. फाइनल मेरिट मेन्स और इंटरव्यू के आधार पर बनती है.

