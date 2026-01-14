UPSC सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन स्थगित, क्या परीक्षा की तारीख पर पड़ेगा असर?

Civil Services Exam Date: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 और भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा का नोटिफिकेशन फिलहाल स्थगित कर दिया है. पहले बताया गया था कि 14 जनवरी को सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है. इसे लेकर एक नोटिस जारी किया गया है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.

कुछ दिन बाद जारी हो सकता है नोटिफिकेशन

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तरफ से पहले बताया गया था कि 14 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन अब सिविल सेवा परीक्षा नोटिफिकेशन के लिए नई तारीख का ऐलान किया जाएगा. यानी फिलहाल परीक्षा का रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं होगा. आयोग की तरफ से जारी नोटिस में बताया गया है कि प्रशासनिक कारणों के चलते नोटिफिकेशन की तारीख स्थगित की गई है और इसे जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

सिविल सेवा परीक्षा की तारीख का इंतजार हर साल लाखों युवा करते हैं. अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आवेदन का पूरा प्रोसेस आपको पता होना जरूरी है. सिविल सेवा परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन काफी आसान है.

आवेदन के लिए सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा

यहां होम पेज पर UPSC Civil Services Exam 2026 registration का लिंक आपको दिखेगा

इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा, जिसमें अपनी तमाम जानकारी भरनी होगी

आवेदन पूरा होने के बाद, अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा

आवेदन पूरा होने के बाद फीस भी सबमिट करनी होगी

एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें

परीक्षा शेड्यूल पर पड़ेगा असर?

यूपीएससी की तरफ से परीक्षा का नोटिफिकेशन टाल दिया गया है, ऐसे में सवाल है कि इससे परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव होगा या नहीं. आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन नोटिफिकेशन में ज्यादा देरी हुई तो परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बदल सकती है. यूपीएससी कैलेंडर के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) 24 मई 2026 को होनी थी. क्योंकि परीक्षा की तारीख में अभी काफी वक्त है, ऐसे में इसके आगे बढ़ने के चांस काफी कम हैं. परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की अपडेट के लिए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को फॉलो करें.

