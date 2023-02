UPPSC Mines Inspector Prelims Result 2022: माइन्स इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे uppsc.up.nic.in पर जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक 

Bank Vacancies 2023: इंडियन बैंक ने निकाली भर्ती, सैलरी मिलेगी 80 हजार से अधिक, जानें आवेदन प्रक्रिया

यूपीपीएससी माइन्स इंस्पेक्टर के कुल 55 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया रहा है. इस भर्ती के लिए यूपीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा. प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार ही मुख्रोंय परीक्षा में भाग ले सकेंगे. यूपीपीएससी माइन्स इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा (UPPSC Mines Inspector Mains Exam) का आयोजन 19 मार्च, 2023 को करेगा.

UPPSC Mines Inspector Prelims 2022 Result: ऐसे चेक करें

1.सबसे पहले उम्मीदवार यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

2.होमपेज पर रिजल्ट टैब पर जाएं और “LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR THE MAINS EXAMINATION FOR THE POST OF MINES INSPECTOR EXAM - 2022” पर क्लिक करें.

3.ऐसा करने पर रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

4.अब रिजल्ट चेक कर इसे डाउनलोड कर लें.

5.अंत में भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट ले लें.

