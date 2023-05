BARC में निकली 4381 पदों के लिए आवेदन की आज है अंतिम तारीख, जल्दी करें, रात इतने बजे तक भरे जाएंगे फॉर्म

इस भर्ती अभियान के जरिए बार्क में कुल 218 पद को सीधी भर्ती और 4163 पदों को ट्रेनिंग स्कीम (स्टाइपेंडरी ट्रेनी) से भरा जाना है. बता दें कि मार्च 2023 में पहली अधिसूचना के बाद से, बार्क ने विज्ञापन संख्या 03/2023/BARC में नई रिक्तियों को जोड़ा है.

BARC Recruitment 2023: उम्र सीमा

सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए. वहीं टेक्निकल ऑफिसर के अधिकतम उम्र 35 साल, साइंटिफिक असिस्टेंट-बी के लिए 30 साल और टेक्निशियन बी के लिए अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए.

ट्रेनिंग स्कीम के तहत कैटेगरी 1 के लिए न्यूनतम उम्र 19 साल और अधिकतम उम्र 24 साल जबकि कैटेगरी 11 के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 22 साल होनी चाहिए.

BARC Recruitment 2023: महत्वपूर्ण तिथियां

बार्क भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरूः 24 अप्रैल 2023 से

बार्क भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथिः 22 मई 2023 को रात 11.59 बजे तक

BARC Recruitment 2023: एप्लीकेशन फीस

टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक असिस्टेंट पदों के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं टेक्निशियन पद के लिए 100 रुपये और स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी I के लिए 150 रुपये और कैटेगरी II के लिए 100 रुपये देने होंगे.

बार्क भर्ती 2023 के लिए ऐसे करें आवेदन | How to Apply for BARC Recruitment 2023

आधिकारिक वेबसाइट barc.gov.in पर जाएं.

करियर ऑपर्च्युनिटीज के तहत रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें.

Online applications are invited for filling up of Scientific/Technical posts in various units of DAE” के आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

'साइन अप' पर जाएं और प्रोफाइल बनाने के लिए रजिस्टर करें.

लॉगिन करें और आवेदन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें.

फॉर्म भरें, शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें.