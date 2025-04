SSC Stenographer स्किल टेस्ट एग्जाम सिटी आउट, एडमिट कार्ड 14 अप्रैल को होंगे जारी 

SSC Stenographer Grade C and D Skill Test Exam City: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D स्किल टेस्ट 2024 के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है. एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट एग्जाम सिटी डिटेल्स उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के लिए परीक्षा शहर स्लिप उम्मीदवार वेबसाइट पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से दो दिन पहले यानी 14 अप्रैल 2025 को जारी किए जाएंगे, क्योंकि परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को होनी है.

एसएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, "प्रवेश प्रमाण पत्र और स्वयं के स्क्राइब के लिए स्क्राइब एंट्री पास परीक्षा की तारीख से संभावित रूप से दो दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे. इन्हें SSC की वेबसाइट (https://ssc.gov.in/) पर लॉगिन मॉड्यूल के जरिए एक्सेस किया जा सकता है."

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति डाउनलोड करके अपने पास रखें, क्योंकि परीक्षा के दौरान उनकी मूल प्रति आयोग द्वारा जमा कर ली जाएगी.

स्क्राइब के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि

जिन उम्मीदवारों ने अपने स्वयं के स्क्राइब का विकल्प चुना है, उन्हें 1 अप्रैल 2025 की रात 11:59 बजे तक आयोग की वेबसाइट पर अपने स्क्राइब का रजिस्ट्रेशन और विवरण जमा करना होगा. एसएससी ने कहा कि स्क्राइब से संबंधित जानकारी समय पर जमा न करने पर उम्मीदवारों को परेशानी हो सकती है. आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अपने एडमिट कार्ड से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए 24 जून 2024 को जारी परीक्षा नोटिस को देखे. किसी भी समस्या के मामले में, उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन या सपोर्ट सेक्शन का सहारा ले सकते हैं.

एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम डेट एंड पैटर्न

स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2024 का स्किल टेस्ट 16 और 17 अप्रैल 2025 को आयोजित किया जाएगा. यह टेस्ट उन उम्मीदवारों के लिए है, जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) में सफल हुए हैं. स्किल टेस्ट में उम्मीदवारों को 10 मिनट के लिए अंग्रेजी या हिंदी (ऑनलाइन आवेदन में चुने गए विकल्प के अनुसार) में डिक्टेशन दी जाएगी. ग्रेड सी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट (wpm) की स्पीड से डिक्टेशन टेस्ट देना होगा. वहीं ग्रेड डी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 80 शब्द प्रति मिनट (wpm) की स्पीड से डिक्टेशन टेस्ट देना होगा. एसएससी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन उम्मीदवारों ने हिंदी में स्टेनोग्राफी टेस्ट देने का विकल्प चुना है, उन्हें नियुक्ति के बाद अंग्रेजी स्टेनोग्राफी सीखनी होगी और वहीं अंग्रेजी वालों को हिंदी की. ऐसा न करने पर उम्मीदवार की प्रोबेशन पीरियड संबंधित विभागों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा.