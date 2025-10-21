दिल्ली पुलिस में एसएससी SI का फाइनल रिजल्ट जारी, इस लिंक ssc.gov.in से करें चेक

SSC SI in Delhi Police Final Result 2024: कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में SI फाइनल रिजल्ट 2024 रिजल्ट कर दिया गया है. जो उम्मीदवार दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ परीक्षा, 2024 में सब-इंस्पेक्टर में शामिल हुए थे वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं.

लंबे समय के बाद जारी हुआ रिजल्ट

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा, 2024 में सब इंस्पेक्टर चिकित्सा परीक्षा के लिए कुल 22244 उम्मीदवारों (महिला- 1885 और पुरुष- 20283) को चुना गया था. इसके बाद, अलग-अलग न्यायालयी आदेशों और कुछ उम्मीदवारों के परीक्षा से वंचित होने के कारण, कुल 22246 उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा निर्धारित की गई. सीएपीएफ द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (डीवी)/चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) 15 सितंबर से 27 सितंबर, 2025 तक आयोजित की गई थी.

SSC SI in Delhi Police Final Result 2024: इस लिंक से करें चेक

एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर उपलब्ध परिणाम लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को SSC SI in Delhi Police Final Result 2024 लिंक पर क्लिक करें.

एक नई PDF फाइल खुलेगी जहां उम्मीदवार रोल नंबर देख सकते हैं.

फाइल को डाउनलोड करें और आगे की जरूरत के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

इस दिन हुई थी परीक्षा

आयोग ने 8 अगस्त, 2025 को SSC SI पेपर 2 परीक्षा 2024 के परिणाम जारी किए थे. परीक्षा 8 मार्च, 2025 को आयोजित की गई थी. इसके अलावा 59 उम्मीदवारों के लिए पेपर- II 30 अप्रैल, 2025 को आयोजित किया गया था. अधिक संबंधित विवरणों के लिए उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें-RRB ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी के लिए आवेदन आज से शुरू, 5800 पदों होगी भर्ती