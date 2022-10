SSC CPO SI 2022 का एप्लीकेशन स्टेटस sscsr.gov.in पर एक्टिव, एडमिट कार्ड अगले हफ्ते

बता दें कि एसएससी सीपीओ एडमिट कार्ड (SSC CPO Admit card) और आवेदन की स्थिति (Application status) संबंधित 9 एसएससी क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों के लिए अलग से जारी की जाएगी. एसएससी सीपीओ एडमिट कार्ड लिंक एसएससी एसआर, एसएससी केकेआर, एसएससी एनआर, एसएससी एनडब्ल्यूआर, एसएससी एमपीआर, एसएससी ईआर, एसएससी एनईआर और एसएससी डब्ल्यूआर की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध होगा.

SSC CPO Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

2.फिर वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध "एडमिट कार्ड" टैब पर क्लिक करें.

3.संबंधित रीजन पर क्लिक करें. इसके बाद क्षेत्रीय वेबसाइट खुल जाएगी.

3.अब उस अधिसूचना पर क्लिक करें, जिसपर "STATUS / DOWNLOAD CALL LETTER FOR SUB-INSPECTOR IN DELHI POLICE AND CENTRAL ARMED POLICE FORCES EXAMINATION, 2022- CONDUCT OF Tier-1 TO BE HELD On 09/11/2022 to 11/11/2022" लिखा हो.

4. अब एक लॉगिन पेज दिखाई देगा. यहां रोल नंबर/पंजीकरण आईडी दर्ज करें.

5. अब अपनी जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें.

6. पंजीकरण के समय आपने जिस क्षेत्र का चयन किया है, उसे खोजें और क्लिक कर दें.

7.ऐसा करने के साथ ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

8.अब इसे डाउलोड करें और आगे की प्रक्रिया के लिए संभाल कर रखें.

