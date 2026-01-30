विज्ञापन

SEBI Grade A Result 2026: जारी हुआ असिस्टेंट मैनेजर फेज-1 परीक्षा का रिजल्ट, यहां सीधे लिंक से चेक करें अपना नाम

आपको बता दें कि सेबी ने जनरल, लीगल, आईटी, रिसर्च और इंजीनियरिंग जैसे विभागों में कुल 135 खाली पदों को भरने के लिए यह भर्ती निकाली थी. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर-नवंबर 2025 में पूरी की गई थी. इस नौकरी को पाने के लिए देश भर से हजारों युवाओं ने परीक्षा दी थी.

रिजल्ट चेक करने के लिए आपको किसी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी इसे देख सकते हैं.

SEBI Grade A Result 2026 result out : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने Assistant Manager (Grade A) भर्ती के लिए पहले चरण (Phase-I) का रिजल्ट आज, 30 जनवरी 2026 को घोषित कर दिया है. अगर आपने भी 10 जनवरी 2026 को हुई इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है. सेबी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सफल उम्मीदवारों की लिस्ट डाल दी है.

135 पदों के लिए मची थी होड़

महत्वपूर्ण तारीखें एक नजर में

परीक्षा कब हुई: 10 जनवरी 2026

रिजल्ट कब आया: 30 जनवरी 2026

अगली परीक्षा (Phase-II): 21 फरवरी 2026 (संभावित)

रिजल्ट कैसे देखें? 

  • रिजल्ट चेक करने के लिए आपको किसी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी इसे देख सकते हैं:
  • सबसे पहले सेबी की वेबसाइट sebi.gov.in खोलें.
  • नीचे स्क्रॉल करके 'Careers' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • वहां आपको 'SEBI Assistant Manager Phase-I Result 2026' का लिंक चमकेगा, उस पर क्लिक करें.
  • एक PDF फाइल डाउनलोड होगी. उसमें अपना रोल नंबर चेक करें.

अब क्या करना होगा?

जो लोग फेज-1 में पास हो गए हैं, उन्हें अब फेज-2 (Phase-II) की परीक्षा देनी होगी. यह परीक्षा थोड़ी कठिन होती है और इसी के नंबरों के आधार पर आपका सिलेक्शन तय होगा. इसके बाद आखिरी राउंड 'इंटरव्यू' का होगा. 

