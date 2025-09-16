विज्ञापन

सिर्फ कबाड़ बेचकर इतनी कमाई कर सकते हैं आप, जानकर हैरान रह जाएंगे

कबाड़ बेचकर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं. हर किसी को ये बेकार बिजनेस लगता है लेकिन रोजाना हजारों में कमा सकते हैं.

नई दिल्ली:

Scrap Business: अक्सर आपने अपने गली-मोहल्ले में कबाड़ी वाले की आवाज सुनी होगी और कई बार घर का बेकार सामान भी उसे बेचा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कबाड़ी वाला कितना पैसा कमाता है, या फिर इस बिजनेस में कितनी कमाई होती है. अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर कबाड़ से कैसे लोग लाखों रुपये की कमाई कर लेते हैं, ये भले ही सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है.

कई स्टेप में होता है काम

हर साल भारत में अरबों टन कबाड़ निकलता है. इसे कलेक्ट करने से लेकर दोबारा रिसाइकिल करने तक, हर किसी का अपना बिजनेस होता है. इसमें सबसे पहला स्टेप घरों से या फिर दूसरी जगहों से कबाड़ को कलेक्ट करना होता है. दूसरा स्टेप स्क्रैप डीलर की दुकान या गोदाम होता है, जहां ये कबाड़ सबसे पहले पहुंचता है. इसके बाद इसे अलग-अलग किया जाता है और बेचने के लिए तैयार करते हैं.

कितनी होती है कमाई?

  • घरों या फिर दुकानों से कबाड़ को उठाने वाले लोग दिन का 500 से 700 रुपये आराम से कमा लेते हैं.
  • स्क्रैप डीलर इन लोगों से कट्टे या बोरे के हिसाब से ये कबाड़ खरीदते हैं.
  • कबाड़ को अलग-अलग करके और उसे तोड़ने के बाद स्क्रैप डीलर रोजाना 2 हजार से पांच हजार रुपये तक की कमाई कर लेते हैं.
  • कई बड़े शहरों में कबाड़ का बिजनेस बड़े लेवल पर होता है, ऐसे में स्क्रैप डीलर की कमाई लाखों रुपये में हो सकती है.

इस चीज से सबसे ज्यादा कमाई

कई पुरानी बिल्डिगों या फिर घरों के टूटने पर जो लोहा और स्टील निकलता है, उसे भी यही स्क्रैप डीलर खरीदते हैं. इसे टन के हिसाब से खरीदा जाता है और फिर रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है. ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा मार्जिन वाला हिस्सा होता है. इसके लिए पहले से ही स्क्रैप डीलर सेटिंग कर लेते हैं, अक्सर ऐसा करने के लिए वो एरिया बांट लेते हैं.

कुल मिलाकर कबाड़ के बिजनेस में भी अच्छा पैसा है, इसे कोई भी शुरू कर सकता है और अगर बड़े स्तर पर काम किया जाए तो कमाई लाखों में की जा सकती है. अब अगर आपको बाहर कोई कबाड़ी वाला घूमता दिखे तो उससे थोड़ा इज्जत से पेश आएं, क्योंकि हो सकता है कि वो महीना में आपसे ज्यादा कमा रहा हो.

