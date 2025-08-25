Jobs: 5 ऐसी नौकरियां, जिनके लिए नहीं देनी पड़ती कोई परीक्षा, जानिए यहां

Sarkari Naukri Without Exam: क्या आप भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं. एग्जाम क्लियर करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिटेन एग्जाम और सिलेबस ही सबसे चैलेंजिंग लगते हैं. अगर हां, तो आपके लिए गुड न्यूज है. देश में कुछ सरकारी जॉब्स ऐसे हैं, जिनके लिए कोई परीक्षा ही नहीं देनी पड़ती है. जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना. इन नौकरियों में सेलेक्शन सीधे मेरिट, इंटरव्यू या खास एलिजिबिलिटी के आधार पर होता है. मतलब लंबी तैयारी, एग्जाम देने की टेंशन नहीं होती है. आइए जानते हैं ऐसी ही 5 जॉब्स, जिनके लिए कोई परीक्षा नहीं होती है...

1. वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड या वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन (Forest Guard or Wildlife Protection in Forest Department)

राज्य वन विभाग अक्सर फॉरेस्ट गार्ड और अन्य पदों पर भर्ती करता है. इनके सेलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट (PET) और इंटरव्यू को प्रॉयरिटी दी जाती है. यह नौकरी उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो नेचर और वन्यजीवन के साथ काम करना पसंद करते हैं.

2. रेलवे अप्रेंटिस-टेक्नीशियन (Railway Apprentice-Technician)

भारतीय रेलवे हर साल कई ट्रेडों जैसे इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फिटर और मैकेनिक में अप्रेंटिस की भर्ती करता है. इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है. इसमें सेलेक्शन सिर्फ 10वीं और ITI अंकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है. यह तकनीकी करियर शुरू करने के लिए बढ़िया मौका है और भविष्य में परमानेंट जॉब का अवसर बनाता है.

3. इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक (GDS)

इंडिया पोस्ट हर साल ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती करता है. इसमें चयन 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होता है. इसके अलावा न लिखित परीक्षा होती है और ना ही कोई इंटरव्यू. यह नौकरी ग्रामीण इलाकों में काम करने का अच्छा मौका देती है और हर साल बड़ी संख्या में भर्तियां निकलती हैं.

4. राज्य सरकारों में क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट (Clerks and Junior Assistants in State Governments)

कई राज्यों में सरकारी दफ्तरों में क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट और टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती होती है. कुछ जगहों पर चयन सिर्फ शैक्षिक योग्यता और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होता है, वहीं कुछ जगहों पर टाइपिंग टेस्ट भी लिया जा सकता है. इन नौकरियों में लोकल लोगों को प्रॉयरिटी दी जाती है. ये अक्सर ब्लॉक या पंचायत स्तर पर मिलती हैं.

5. सरकारी प्रोजेक्ट और संविदा नौकरियां (Government Projects & Contract Jobs)

NHM, DRDO, CSIR और अन्य सरकारी विभाग अक्सर डेटा एंट्री ऑपरेटर, लैब तकनीशियन, रिसर्च असिस्टेंट जैसे पदों पर भर्ती निकालते हैं. इन पदों के लिए चयन शैक्षिक योग्यता और इंटरव्यू के आधार पर होता है. ये अस्थायी नौकरी होती है, लेकिन एक्सपीरिएंस के बाद परमानेंट भी की जा सकती है.