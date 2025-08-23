विज्ञापन

रेलवे में निकली 368 पदों पर भर्ती, इस तारीख से शुरू हो जाएगा आवेदन

RRB Vcancy 2025 : अगप आप रेलवे की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है. हाल ही में रेलेवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्तूबर तक होगा. इन पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इस पद के लिए 20 से 33 साल उम्र होनी चाहिए. हालांकि एससी व एसटी वर्ग को 5 साल और ओबीसी वर्ग के लोगों को नियमानुसार 3 साल की छूट दी जाएगी. 

चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 के तहत प्रारंभिक वेतन 35,400 रुपये प्रति माह दिया जाएगा. चयन प्रक्रिया में एक कंप्यूटर-आधारित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और एक मेडिकल परीक्षा शामिल होगी. 

आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है. वहीं, एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला और पूर्व सैनिकों के लिए यह शुल्क 250 रुपये है. यह जानकारी आरआरबी ने शॉर्ट नोटिस जारी करके दी है.

इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपने संबंधित क्षेत्र की आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले आरआरबी द्वारा जल्द ही डिटेल्ड नोटिस जिसमें परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम जैसी सभी जानकारियां शामिल होंगी, जारी होने की उम्मीद है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नई अपडेट के लिए रोज आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.


 

