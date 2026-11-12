रेलवे की सहायक लोको पायलट भर्ती में बढ़ गए 3500 पद, देखें जोन वाइज वैकेंसी

रेलवे की सहायक लोको पायलट भर्ती 2026 में बड़ा बदलाव किया गया है. पहले नोटिफिकेशन में कुल 11 हजार 127 भर्तियों का जिक्र था, जिसे बढ़ाकर अब 14 हजार 627 कर दिया गया है. इस भर्ती में कुल 3500 नए पद जोड़े गए हैं. इसके लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें तमाम तरह के बदलावों की जानकारी दी गई है. अलग-अलग रेलवे जोन की तरफ से पदों को बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया. आइए जानते हैं कि किस जोन में कितनी भर्तियां हैं.

कट-ऑफ पर पड़ेगा असर

रेलवे की इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने से उम्मीदवारों के चयन का दायरा काफी बड़ा हो गया है. तीन हजार से ज्यादा पद पढ़ने से फाइनल मेरिट और कट-ऑफ पर भी असर दिखेगा. यानी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी की तरह है.

RRB ALP भर्ती में किसके लिए कितने पद?

जनरल कैटेगरी: 6,032 पद

ओबीसी: 3,662 पद

एससी: 2,309 पद

ईडब्ल्यूएस: 1,365 पद

एसटी: 1,259 पद

एक्स-सर्विसमैन: 1,461 पद

जोन वाइज वैकेंसी

सिकंदराबाद: दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत इस जोन में काफी ज्यादा पद दिए गए हैं. यहां करीब 2,039 पदों पर भर्ती होनी है.

रांची: दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत ये दूसरा बड़ा जोन है, जहां सबसे ज्यादा पदों पर भर्ती हो रही है. कुल 1,856 पदों पर वैकेंसी है.

मुंबई: करीब 1,193 से ज्यादा पद

बिलासपुर: कुल 400 से ज्यादा पद

कोलकाता: पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत 700 से ज्यादा पद

भुवनेश्वर: पूर्व तटीय रेलवे जोन के अंतर्गत 1250 से ज्यादा पद

गोरखपुर, गुवाहाटी, अजमेर, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई, इलाहाबाद/प्रयागराज, चंडीगढ़, भोपाल, मालदा, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम जैसे क्षेत्रों में कुल मिलाकर 14,627 पदों का कोटा दिया गया है.

क्या हुए हैं बदलाव?

इस बार रेलवे की इस भर्ती में कुछ बदलाव भी हुए हैं. इनमें फाइनल मेरिट लिस्ट के फॉर्मूले में बदलाव किया गया है. पहले जहां सीबीटी-2 और एप्टीट्यूटड टेस्ट (CBAT) के अलग-अलग नंबर दिए जाते थे, वहीं अब दोनों के अंक बराबर कर दिए गए हैं. इसके अलावा आवेदन करते हुए सेल्फ-स्क्रीनिंग मेडिकल डिक्लेरेशन जरूरी किया गया है. साथ ही एक जैसे नंबर आने पर टाई ब्रेकिंग नियम में भी कुछ बदलाव किया गया है. इसमें पहले ज्यादा उम्र के उम्मीदवार को ऊपर की रैंक दी जाती थी, लेकिन अब अगर उम्र भी मैच करती है तो नाम के एल्फाबेटिकल फॉर्मूले से रैंक तय होगी.

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