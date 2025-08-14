Rajasthan में 3225 टीचर भर्ती के लिए इस लिंक से करें आवेदन, आयु सीमा 40 साल तक

Rajasthan 1st Grade Teacher Vacancy 2025: राजस्थान में इन दिनों कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकल रही है. इन बंपर भर्तियों का फायदा जरूर उठाए. इन दिनों शिक्षा विभाग में टीचरों के लिए भर्ती आई है. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड टीचर के पदों पर वैकेंसी निकाली है. जिन उम्मीदवारों को इस Sarkari Naukri के लिए आवेदन करना है वे अप्लाई कर सकते हैं. आज यानी 14 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2025 है. इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर कर सकते हैं.

कुल 3225 पदों पर होगी भर्ती

Rajasthan 1st Grade Teacher Bharti 2025 के लिए कुल 3225 पदों पर भर्ती की जाएगी. जिसमें से सबसे अधिक पद हिंदी के 710 हैं. कॉमर्स के 430, पॉलिटिकल साइंस के 330, भूगोल के 270, अंग्रेजी के 307 और इतिहास के 170 पदों पर भर्ती होगी. सीनियर टीचर भर्ती में 1385 पद गणित के, 1355 पद विज्ञान के, 1305 पद अंग्रेजी के और 1052 पद हिंदी के होंगे.

RPSC Teacher Vacancy 2025 Notification

RPSC Teacher Vacancy 2025 के लिए Educational Qulification

फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री पूरी होनी चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए थी.

सलेक्शन प्रोसेस

उम्मीदवारों को परीक्षा में पास होना होगा, पहले दो पेपर होंगे, जिसके लिए आपको एक घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा. वहीं दूसरा पेपर 3 घंटे का होगा जो कि 300 अंकों का होगा.

आवेदन फीस

जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस - 600 रुपये

एससी, एसटी , दिव्यांग - 400 रुपये



