राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 की प्रथम पारी (सामान्य हिंदी) प्रदेशभर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई. इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रड कुल 3,85,020 अभ्यर्थियों में से 2,32,352 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिससे औसत उपस्थिति 60.35% रही.

प्रमुख जिलावार आंकड़े:

सर्वाधिक उपस्थिति: बूंदी (71.22%) और बांसवाड़ा (70.78%) में सबसे ज्यादा उत्साह देखा गया. स्थानीय केंद्रों और आसान पहुंच के कारण यहां आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई.

न्यूनतम उपस्थिति: अजमेर (54.42%), उदयपुर (54.96%) और जयपुर (55.99%) जैसे बड़े शहरों में उपस्थिति कम रही. इसका मुख्य कारण बाहरी अभ्यर्थियों की अधिकता, यातायात और आवास संबंधी चुनौतियां माना जा रहा है.

अन्य जिले: शेष जिलों में उपस्थिति का ग्राफ 55% से 69% के बीच रहा.

प्रशासनिक स्तर पर व्यापक सुरक्षा और पुख्ता इंतजामों के चलते संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से पूरी हुई.