Rajasthan Police SI भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ग्रेजुएट के लिए निकली 1015 पर सरकारी नौकरी

Sarkari Naukri 2025: राजस्थान पुलिस विभाग में  सब-इंस्पेक्टर (SI)/प्लाटून कमांडर के लिए सरकारी नौकरी करने का मौका.

नई दिल्ली:

Rajasthan Police SI Bharti 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने बंपर निकाली है, राजस्थान पुलिस विभाग में  सब-इंस्पेक्टर (SI)/प्लाटून कमांडर के लिए वैकेंसी निकाली है, अगर आप इस सरकारी नौकरी के लिए खुद को योग्य समझते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और आवेदन करने की लास्ट डेट 8 सितंबर 2025 रात 12 बजे है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा. इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात ये भी है ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. 

Rajasthan Police SI Bharti Eligibility (शैक्षणिक योग्यता)

Rajasthan Police SI भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का नॉलेज और  राजस्थान की संस्कृति के बारे में आना चाहिए. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ लें.

Rajasthan Police SI Bharti Age limit

उम्मीदवारों की आयु सीमा कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष.
उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर की जाएगी.
अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों को तीन साल की छूट दी गई है.
 इसके अलावा राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

Rajasthan Police SI Bharti 2025 Notification 

इतनी मिलेगी सैलरी

पे मैट्रिक्स लेवल 11 (ग्रेड पे- 4200 रुपये)

एप्लीकेशन फीस 

जनरल कैटरी वालों और  कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक  को 600 रुपये फीस देनी होगी.  राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक 400 रुपये देने होंगे. वहीं सभी दिव्यांगों के लिए 400 रु 

इन पदों निकली इतनी वैकेंसी 

  • सब इंस्पेक्टर (एपी) - 896 पद
  • सब इंस्पेक्टर (एपी) संहरिया - 4 पद
  • सब इंस्पेक्टर (एपी) अनुसूचित क्षेत्र - 25 पद
  • सब इंस्पेक्टर (आईबी) - 26 पद
  • प्लाटून कमांडर (आरएसी)- 64 पद
     

Sarkari Naukri, SI Bharti News, Rpsc Bharti 2025, Rajasthan Job, Rajasthan Govt Job
