आठवीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका, डाक से भेजे आवेदन 

रिक्तियों का विवरण (Vacancy Details)

वार्ड आयाः 32 पद

वार्ड ब्वायः 35 पद

भृत्यः 03 पद

स्वीपरः 05 पद

धोबीः 01 पद

चौकीदारीः 07 पद

ओपीडी अटेंडेटः 08 पद

शैक्षणिक योग्यता (Eligibility Criteria)

सभी पदों के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा बोर्ड से आठवीं की परीक्षा पास होनी चाहिए.

आयु सीमा (Age Limit)

इन पदों के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए.

एप्लीकेशन फीस (Application Fees)

आरक्षति वर्ग के उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के लिए 350 रुपये, ओबीसी को 250 रुपये और एससी, एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. जबकि दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा. आवेदन शुल्क केवल डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) से स्वीकार किए जाएंगे.

चयन प्रक्रिया (Selection Process)

इन पदों पर भर्ती शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

कैसे करें आवेदन (How to apply)

आवेदन करने के लिए https://dhamtari.gov.inपर जाएं. होमपेज पर नोटिस सेक्शन के रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर जाएं. खुलने वाले पेज पर Recruitment advertisement for various posts of class IV – Office of the Chief Medical and Health Officer, Dhamtari पर क्लिक कर नोटिफिकेशन देखें. नोटिफिकेशन के नीचे दिए गए आवेदन फॉर्म दिया गया है. इसका प्रिंटआउट निकालें और उसे भर कर मांगे गए पते पर भेज दें.

आवेदन करने की अंतिम तिथिः 28 फरवरी 2022 (शाम 5: 30 बजे तक)