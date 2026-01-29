विज्ञापन

OICL Assistant Score Card 2026: ओरिएंटल इंश्योरेंस असिस्टेंट परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी, ऐसे करें चेक

ओरिएंटल इंश्योरेंस ने 500 पदों पर असिस्टेंट की भर्ती के लिए साल 2025 में आवेदन मांगे थे. इस भर्ती की प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी. प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के बाद, हाल ही में 8 जनवरी 2026 को रीजनल लैंग्वेज टेस्ट (RLT) हुआ था. अब आज यानी 29 जनवरी 2026 को इसके स्कोर कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं.

आपको बता दें कि इस पद के लिए आपकी आयु 21 से 30 साल के बीच है और आप ग्रेजुएट हैं, तो ही आपने इस फॉर्म को भरा होगा. 

OICL score card 2026 : अगर आपने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) असिस्टेंट (Class-III) भर्ती 2025 का स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. अब आप देख सकते हैं कि आपने परीक्षा में कुल कितने नंबर हासिल किए हैं. स्कोर कार्ड देखने का तरीका हम आपको यहां पर स्टेप-बाय-स्टेप बता रहे हैं. 

अपना स्कोर कार्ड कैसे देखें?

  • सबसे पहले अपने फोन या कंप्यूटर पर OICL की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें.
  • होमपेज पर आपको ‘Careers' या ‘Recruitment' का सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें.
  • यहां आपको "OICL Assistant Score Card 2026" का लिंक दिखाई देगा.
  • लिंक पर क्लिक करते ही एक नया लॉगिन पेज खुलेगा.
  • अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और अपनी जन्म तिथि (DOB) डालें.
  • सबमिट बटन दबाते ही आपका स्कोर कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.
  • इसमें आप अपने सेक्शन-वाइज नंबर और टोटल मार्क्स देख सकते हैं. इसे डाउनलोड करके प्रिंट जरूर निकाल लें.

भर्ती से जुड़ी सारी डिटेल्स

कब से शुरू हुआ था आवेदन

इस भर्ती के लिए आवेदन 2 अगस्त 2025 को शुरू हुए थे. जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई थी, जबकि SC/ST के लिए यह 250 रुपये थी. इस पूरी प्रक्रिया में प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और अंत में इंटरव्यू/लैंग्वेज टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जा रहा है.

 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस की वेबसाइट चेक करते रहें.
 

