NHPC JE Recruitment 2022: जूनियर इंजीनियर के 133 पदों पर निकली हैं भर्तियां, 21 फरवरी तक कर दें आवेदन

आवेदन करने की प्रक्रिया

1.आवेदन करने के लिए nhpcindia.com पर जाएंगे. होमपेज पर Career सेक्शन लिखा होगा. जिसपर क्लिक करें.

2.अब RECRUITMENT FOR THE POST OF JUNIOR ENGINEER (CIVIL / ELECTRICAL / MECHANICAL) IN NHPC के लिंक पर जाएं. यहां Registration का लिंक दिया गया होगा. सबसे पहले पंजीकरण कर लें.

3.जिसके बाद एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से Application form भर सकेंगे.

चयन प्रक्रिया

राष्ट्रीय जलविद्युत शक्ति निगम (NHPC) इंडिया की ओर से जारी नोटिस के अनुसार उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट के जरिए होगा. जो कि कुल 200 अंकों का होगा. पेपर कुल तीन भागों में होगा. पहला भाग 140 अंकों का होगा. दूसरा भाग 30 अंकों का होगा जिसमें सामान्य जागरूकता से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. वहीं तीसरा भाग रीजनिंग पर होगा और इसमें 30 एमसीक्यू होंगे.

प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा. हर गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होगा जो कि 0.25 अंक का होगा. बिना प्रयास वाले प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे.

शैक्षणिक योग्यता

जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद पर भर्ती के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. जिन्होंने सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से न्यूनतम 60 फीसदी अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ सिविल इंजीनियरिंग की होगा. इसके अलावा बीटेक या बीई की योग्यता होनी चाहिए.

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने न्यूनतम 60 फीसदी अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास की हो.

जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के पद पर भर्ती के लिए वो आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60 फीसदी अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होगा.

इस लिंक पर जाकर देखें नोटिफिकेशन- NHPC JE Recruitment 2022