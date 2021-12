NIFT Recruitment 2021: असिस्टेंट प्रोफेसर के 190 पदों पर निकली हैं वैकेंसी, जल्द कर दें आवेदन

आवेदन प्रक्रिया

1.आवेदन करने के लिए निफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट- nift.ac.in पर जाएं. होम पेज पर Careers का ऑप्शन दिखेगा. इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें.

2.यहां पर Recruitment to the posts of Assistant Professor on contract basis – Advt. No.07/Assistant Professor/Contract/2021 लिखा हुआ दिखेगा. इस पेज को खोल दें.

3. नए पेज मेंं CLICK HERE TO APPLY ONLINE लिखा होगा. इसपर क्लिक कर दें. फिर पूछी गई जानकारी को सही से भरकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें. रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें.

कितनी मिलेगी वेतन

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (National Institute of Fashion Technology) के देश भर में 17 कैंपस हैं और ये भर्तियां इन्हीं कैंपस के लिए की जा रही है. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होने वाली ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी और जिन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. उन्हें हर महीने मूल वेतन 56,100 रुपये मिलेगी.

चयन प्रक्रिया

इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. भर्ती से जुड़े नोटिफिकेशन के अनुसार 190 पदों में से 77 सीटें जनरल के लिए रखी गई है. 53 ओबीसी, 27 एससी, 14 एसटी और 19 ईडब्ल्यूएस वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं.