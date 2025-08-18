विज्ञापन

Dangerous Jobs: दिन रात होता है मौत से सामना, ये हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स

Most Dangerous Jobs: दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर इसे करते हैं. इन काम को दुनिया की सबसे खतरनाक काम के लिस्ट में शामिल किया गया है.

Dangerous Jobs: दिन रात होता है मौत से सामना, ये हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स
नई दिल्ली:

Most Dangerous Jobs in World Video: दुनिया भर में कई काम हैं जहां पर लोग नौकरी करना चाहते हैं, अक्सर लोग नौकरी इसलिए करना चाहते हैं ताकि वह एक सुविधा से भरी जिदंगी जी सके और ऐशो आराम कर सके, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसे करने के लिए अपनी जान जोखिम में लगानी पड़ती है. हालांकि इन काम को करने के लिए हाय पेमेंट होता है. हो सकता है ये सुनने में उतना डरावना न हो लेकिन अगर आप इसे सामने से देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर इसे करते हैं. इन काम को दुनिया की सबसे खतरनाक काम के लिस्ट में शामिल किया गया है.

हिमालय के बस ड्राइवर (Bus driver in Himalayas)- हिमालय की उंची घाटियों में बसों को चलाना कोई मामूली बात नहीं है, एक गलती से जान जा सकती है. 

सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक है बिजली लाइनों का निरीक्षण और रखरखाव करना, आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इतनी उंचाई पर रहकर मेंटेन करना होता है. 

मर्चेंट नेवी, समंदर की उंची लहरों का सामना करते हुए इन कामों को करने के लिए हिम्मत चाहिए. 

सीवर क्लीनर (Sewer cleaner) का काम इतना आसान नहीं होता है, अपनी हेल्थ और जिंदगी दोनों खतरे में डालकर ये काम करते हैं.

Oil rig worker (ऑयल रिंग वर्कर) आप जिस तेल का इस्तेमाल करते हैं उसे निकालना इतना आसान नहीं होता है, समंदर के अंदर जाकर उस मशीन को चलाना अपने आप में एक चैलेंज है. 

