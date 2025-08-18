Dangerous Jobs: दिन रात होता है मौत से सामना, ये हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स

Most Dangerous Jobs in World Video: दुनिया भर में कई काम हैं जहां पर लोग नौकरी करना चाहते हैं, अक्सर लोग नौकरी इसलिए करना चाहते हैं ताकि वह एक सुविधा से भरी जिदंगी जी सके और ऐशो आराम कर सके, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसे करने के लिए अपनी जान जोखिम में लगानी पड़ती है. हालांकि इन काम को करने के लिए हाय पेमेंट होता है. हो सकता है ये सुनने में उतना डरावना न हो लेकिन अगर आप इसे सामने से देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर इसे करते हैं. इन काम को दुनिया की सबसे खतरनाक काम के लिस्ट में शामिल किया गया है.
हिमालय के बस ड्राइवर (Bus driver in Himalayas)- हिमालय की उंची घाटियों में बसों को चलाना कोई मामूली बात नहीं है, एक गलती से जान जा सकती है.
The Most Dangerous Jobs in the World ~ A Thread🧵— Raghu (@IndiaTales7) August 17, 2025
1. Bus driver in the Himalayas
pic.twitter.com/nVExOBHIwQ
सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक है बिजली लाइनों का निरीक्षण और रखरखाव करना, आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इतनी उंचाई पर रहकर मेंटेन करना होता है.
2. One of the most dangerous jobs. Inspection and maintenance of electric lines.— Raghu (@IndiaTales7) August 17, 2025
pic.twitter.com/BwLLsUM0TA
मर्चेंट नेवी, समंदर की उंची लहरों का सामना करते हुए इन कामों को करने के लिए हिम्मत चाहिए.
3. The size of these waves are incredible! It takes some balls to do these jobs! Massive respect ✊— Raghu (@IndiaTales7) August 17, 2025
pic.twitter.com/BrWN4RB7R2
सीवर क्लीनर (Sewer cleaner) का काम इतना आसान नहीं होता है, अपनी हेल्थ और जिंदगी दोनों खतरे में डालकर ये काम करते हैं.
6. Sewer cleaner— Raghu (@IndiaTales7) August 17, 2025
pic.twitter.com/hTYzlmqJUl
Oil rig worker (ऑयल रिंग वर्कर) आप जिस तेल का इस्तेमाल करते हैं उसे निकालना इतना आसान नहीं होता है, समंदर के अंदर जाकर उस मशीन को चलाना अपने आप में एक चैलेंज है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं