BPSC Recruitment 2026: बिहार गृह विभाग में उप निदेशक बनने का सुनहरा मौका, आवेदन के लिए बचा है अब मात्र एक सप्ताह

BPSC vacancy 2026 : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने उप निदेशक (जो सीनियर डीएसपी यानी वरीय पुलिस उपाधीक्षक के बराबर का पद है) के लिए भर्ती निकाली है. खास बात यह है कि अब आवेदन करने के लिए आपके पास सिर्फ एक सप्ताह का समय बचा है.

3 फरवरी है आखिरी तारीख

बीपीएससी (BPSC) ने विज्ञापन संख्या 05/2026 के जरिए कुल 14 पदों पर आवेदन मांगे हैं. ये नियुक्तियां बिहार सरकार के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) में की जानी हैं. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 13 जनवरी 2026 से ही शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 03 फरवरी, 2026 तय की गई है.

अक्सर देखा जाता है कि उम्मीदवार आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं, जिससे वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है और पेमेंट या रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आने लगती है. आयोग ने भी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि किसी भी तकनीकी समस्या से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म भर लें.

मात्र एक सप्ताह शेष!



बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उप निदेशक (वरीय पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष) पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है।



विज्ञापन संख्या: 05/2026

कुल पद: 14

विभाग: गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 13.01.2026

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम… pic.twitter.com/EPDfmUVhnr — Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) January 29, 2026

अगर आप इन पदों के लिए जरूरी योग्यता रखते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं:

सबसे पहले बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर इस भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

मांगी गई सभी जरूरी जानकारी ध्यान से भरें.

अपने जरूरी दस्तावेज, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.

आवेदन फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

फॉर्म भरने से पहले वेबसाइट पर मौजूद विस्तृत विज्ञापन और दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह जरूर पढ़ लें ताकि कोई गलती न हो.