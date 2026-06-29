Agniveer Recruitment 2026: इंडियन नेवी अग्निवीर अप्रेंटिस भर्ती के लिए अब 5 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन, जानें कब होगा एग्जाम

इंडियन नेवी अग्निवीर अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 जुलाई शाम 5:00 बजे तक बढ़ा दी गई है. जिन भी इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो 5 जुलाई से पहले फॉर्म भर दें. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. बता दें कि यह भर्ती 01/2027 और 02/2027 बैच के लिए की जा रही है. 1/2027 बैच के लिए, उम्मीदवारों का जन्म 1 दिसंबर, 2004 और 31 मई, 2009 के बीच होना चाहिए. 02/2027 बैच के लिए, जन्म की तारीख 1 मई, 2005 और 31 अक्टूबर, 2009 के बीच होनी चाहिए.

इंडियन नेवी अग्निवीर अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए कैसे अप्लाई करें?

इंडियन नेवी की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाएं. रजिस्टर करें. क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉग इन करें. अग्निवीर (अप्रेंटिस) INET 2/2026 का एप्लीकेशन फ़ॉर्म खोलें. जरूरी जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट करें.

कौन कर सकता है आवेदन