हाथ में टैटू से लेकर शादी तक, सेना में भर्ती नहीं हो सकते हैं ये लोग, जान लीजिए नियम

Indian Army Recruitment Rules: भारतीय सेना में भर्ती होना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ फिटनेस और पढ़ाई ही नहीं, बल्कि कई जरूरी नियमों का पालन भी करना होता है. कई बार उम्मीदवार पूरी तैयारी के बावजूद कुछ छोटी लेकिन अहम बातों की वजह से बाहर हो जाते हैं. टैटू, शादी, उम्र, मेडिकल फिटनेस और आचरण जैसे नियम ऐसे हैं जिनकी जानकारी पहले से होना बेहद जरूरी है. डिजिटल दौर में कई तरह की गलत जानकारियां भी फैलती रहती हैं, इसलिए सही और भरोसेमंद नियम जानना जरूरी हो जाता है. अगर आप भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयर फोर्स में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये नियम आपके लिए बेहद काम के साबित हो सकते हैं.

टैटू को लेकर क्या है सेना के नियम

सेना भर्ती में टैटू को लेकर सख्त नियम हैं. खुले शरीर के हिस्सों जैसे हाथ, गर्दन या चेहरे पर टैटू होने पर उम्मीदवार को अयोग्य माना जा सकता है. हालांकि कुछ धार्मिक या पारंपरिक टैटू को सीमित जगह पर अनुमति दी जाती है. टैटू का साइज और उसका मतलब भी जांचा जाता है.

शादीशुदा हैं तो भर्ती में क्यों आती है परेशानी

कई एंट्री लेवल भर्ती में शादीशुदा उम्मीदवारों को अनुमति नहीं होती है. खासकर अग्निवीर या सिपाही स्तर की भर्ती में अविवाहित होना जरूरी शर्त होती है. अगर ट्रेनिंग के दौरान शादी की जानकारी छिपाई जाती है और बाद में सामने आती है, तो भर्ती रद्द भी हो सकती है.

उम्र और क्वालिफिकेशन

हर पद के लिए उम्र और पढ़ाई की अलग-अलग सीमा तय होती है. तय उम्र से ज्यादा या कम होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है. इसी तरह मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी न होने पर भी उम्मीदवार बाहर हो सकता है.

मेडिकल टेस्ट में किन बातों पर होती है सख्ती

सेना में भर्ती के लिए मेडिकल फिटनेस सबसे अहम होती है. आंखों की रोशनी, घुटनों की बनावट, फ्लैट फुट, हाइट और वजन जैसे मानकों पर उम्मीदवार को पूरी तरह फिट होना चाहिए. छोटी सी मेडिकल कमी भी चयन में रुकावट बन सकती है.

आचरण और पुलिस वेरिफिकेशन

किसी भी आपराधिक मामले में नाम होना या पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आने पर भर्ती नहीं होती है. सेना अनुशासन और भरोसे पर चलती है, इसलिए चरित्र का साफ होना जरूरी है.

भर्ती से पहले क्या रखें ध्यान

भर्ती फॉर्म भरने से पहले सभी नियम ध्यान से पढ़ें. किसी भी जानकारी को छिपाने की गलती न करें. सही तैयारी और नियमों की जानकारी आपको असफलता से बचा सकती है.

