फरवरी 2026 में सरकारी नौकरियों की भरमार, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए मौके

Sarkari naukri 2026 : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए फरवरी 2026 सुनहरा अवसर लेकर आया है. इस महीने रेलवे, सुप्रीम कोर्ट और इंडिया पोस्ट में हजारों पदों पर भर्तियां निकली हैं. इन भर्तियों में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौके मौजूद हैं. आइए एक नजर डालते हैं फरवरी 2026 की प्रमुख सरकारी भर्तियों पर.
नौकरी लगने के बाद ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, अप्रेजल पर भी पड़ेगा असरRRB ग्रुप D भर्ती 2026
- रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप D के तहत विभिन्न पदों के लिए लगभग 22,000 भर्तियां निकाली हैं.
- योग्यता : 10वीं पास
- उम्र : 18 से 33 साल
- सैलरी : 18,000 रुपये प्रति महीना
- आवेदन की आखिरी तारीख : 2 मार्च 2026
- UR/OBC : 500 रुपये
- SC/ST : 250 रुपये
- चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा
- सीएसआईआर–इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च (CSIR-IITR) ने MTS और ड्राइवर पदों पर भर्ती निकाली है.
- योग्यता : 10वीं पास
- उम्र : 18 से 27 साल
- सैलरी : 37,600 रुपये प्रति महीना
- आवेदन की आखिरी तारीख : 19 फरवरी 2026
एप्लीकेशन फीस
- UR/OBC : 500 रुपये
- SC/ST : कोई फीस नहीं
- चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा
- सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्च एसोसिएट पद के लिए भर्ती निकाली है.
- योग्यता : लॉ में बैचलर डिग्री
- उम्र : 20 से 32 साल
- सैलरी : 80,000 रुपये प्रति महीना
- आवेदन की आखिरी तारीख : 7 फरवरी 2026
- UR/OBC/EWS : 750 रुपये
- महिलाएं/SC/ST : 750 रुपये
- चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा
- इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवा (GDS) के लिए 28,740 भर्तियां निकाली हैं.
- योग्यता : 10वीं पास
- उम्र : 18 से 27 वर्ष
- ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) : 12,000 से 29,380 रुपये प्रति महीना
- असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक पद : 10,000 से 24,470 रुपये प्रति महीना
- आवेदन की आखिरी तारीख : 14 फरवरी 2026
- UR/OBC/EWS : 100 रुपये
- महिलाएं/SC/ST : कोई फीस नहीं
- चयन प्रक्रिया: मेरिट लिस्ट
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं