फरवरी 2026 में सरकारी नौकरियों की भरमार, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए मौके

Sarkari naukri 2026 : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए फरवरी 2026 सुनहरा अवसर लेकर आया है. इस महीने रेलवे, सुप्रीम कोर्ट और इंडिया पोस्ट में हजारों पदों पर भर्तियां निकली हैं. इन भर्तियों में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौके मौजूद हैं. आइए एक नजर डालते हैं फरवरी 2026 की प्रमुख सरकारी भर्तियों पर.

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप D के तहत विभिन्न पदों के लिए लगभग 22,000 भर्तियां निकाली हैं.

योग्यता : 10वीं पास

उम्र : 18 से 33 साल

सैलरी : 18,000 रुपये प्रति महीना

आवेदन की आखिरी तारीख : 2 मार्च 2026

UR/OBC : 500 रुपये

SC/ST : 250 रुपये

चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा

सीएसआईआर–इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च (CSIR-IITR) ने MTS और ड्राइवर पदों पर भर्ती निकाली है.

योग्यता : 10वीं पास

उम्र : 18 से 27 साल

सैलरी : 37,600 रुपये प्रति महीना

आवेदन की आखिरी तारीख : 19 फरवरी 2026

एप्लीकेशन फीस

UR/OBC : 500 रुपये

SC/ST : कोई फीस नहीं

चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्च एसोसिएट पद के लिए भर्ती निकाली है.

योग्यता : लॉ में बैचलर डिग्री

उम्र : 20 से 32 साल

सैलरी : 80,000 रुपये प्रति महीना

आवेदन की आखिरी तारीख : 7 फरवरी 2026

UR/OBC/EWS : 750 रुपये

महिलाएं/SC/ST : 750 रुपये

चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा

इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवा (GDS) के लिए 28,740 भर्तियां निकाली हैं.

योग्यता : 10वीं पास

उम्र : 18 से 27 वर्ष

ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) : 12,000 से 29,380 रुपये प्रति महीना

असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक पद : 10,000 से 24,470 रुपये प्रति महीना

आवेदन की आखिरी तारीख : 14 फरवरी 2026