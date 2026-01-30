नौकरी लगने के बाद ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, अप्रेजल पर भी पड़ेगा असर

Job risk : अच्छी नौकरी पाना हर किसी का सपना होता है. लेकिन हकीकत ये है कि नौकरी मिलने से ज्यादा चैलेंजिंग होता है उसमें खुद को प्रूव करना. कई बार लोग सोचते हैं कि एक बार जॉब मिल गई तो अब सब सेट है, लेकिन असल खेल इसके बाद शुरू होता है. ऑफिस में आपका काम करने का तरीका, आपका रवैया और आपकी आदतें ही तय करती हैं कि आपकी ग्रोथ होगी या आप वहीं के वहीं अटक जाएंगे. आजकल कंपनियां किसी को भी रखने या निकालने में ज्यादा देर नहीं लगातीं. ऐसे में छोटी-छोटी गलतियां भी आपकी नौकरी और अप्रेजल दोनों पर भारी पड़ सकती हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ आम गलतियों के बारे में, जिनसे आपको समय रहते बचना चाहिए.

खुद को अपडेट न रखना

दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है. हर कुछ महीनों में नई टेक्नोलॉजी और नई स्किल्स सामने आ रही हैं. अगर आप लगातार नई चीजें नहीं सीख रहे हैं, तो धीरे-धीरे आपकी वैल्यू कम होने लगती है. कोशिश करें कि समय-समय पर नई स्किल्स सीखते रहें. इससे न सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, बल्कि अप्रेजल और प्रमोशन के चांस भी बढ़ेंगे. नई भाषा, नई तकनीक, नई स्किल सीखना हमेशा फायदेमंद होता है.

काम को टालने की आदत

आज का काम कल पर टालना कई लोगों की आदत बन चुकी है. लेकिन ऑफिस में ये आदत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है. इस आदत के कारण जब आप समय पर काम पूरा नहीं करते, तो सीनियर्स के सामने आपकी इमेज खराब होती है. बेहतर यही है कि जो भी काम मिले, उसे तय समय में पूरा करने की कोशिश करें. इससे आप भरोसेमंद बनते हैं और आपकी ग्रोथ के रास्ते खुलते हैं.

हर वक्त दूसरों की गलतियां निकालना

टीम में काम करते समय सबसे जरूरी होता है एक-दूसरे का सपोर्ट करना. लेकिन कुछ लोग हर समय दूसरों की कमियां ढूंढते रहते हैं. जब बॉस आपकी गलती बताए, तो उसे स्वीकार करना सीखें. दूसरों की गलतियां गिनाने से आप बेहतर नहीं बनते, बल्कि सीनियर्स की नजर में आपकी छवि खराब होती है. इसका सीधा असर आपके अप्रेजल और प्रमोशन पर पड़ सकता है.

बहाने बनाना

कई लोगों की आदत होती है कि दिए गए टास्क के पूरा न होने पर वे झूठे-सच्चे बहाने बनाने लगते हैं. याद रखें कि आपका रोल दिए गए टास्क को पूरा करना है. अगर टास्क पूरा करने में कोई अड़चन भी है, तो उसका बहाना बनाने के बजाय उस बाधा को दूर करने पर काम करना चाहिए. बहाने या शिकायत के बजाय समस्या के सॉल्यूशन पर फोकस करना हमेशा बेहतर होता है.

ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसना

लगभग हर ऑफिस में किसी न किसी तरह की पॉलिटिक्स होती है. शुरुआत में यह आसान रास्ता लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यही चीज आपकी नौकरी के लिए खतरा बन जाती है. ग्रुपबाजी, चुगली या किसी के खिलाफ माहौल बनाना ऑफिस के माहौल को खराब करता है. ऐसे लोगों को कंपनियां ज्यादा समय तक नहीं रखतीं.

सीनियर से बेवजह बहस करना

कई लोग खुद को हमेशा सही मानते हैं. जब सीनियर कोई बात कहते हैं, तो वे बहस करने लगते हैं. अगर किसी बात से असहमति है, तो उसे शांति और प्रोफेशनल तरीके से रखें. गुस्से या बहस वाले अंदाज में बात करने से आपकी छवि खराब होती है और नौकरी पर भी खतरा आ सकता है.



अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी सुरक्षित रहे और अप्रेजल समय पर मिले, तो अपनी आदतों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. छोटी-छोटी गलतियों से बचकर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मजबूत बना सकते हैं.