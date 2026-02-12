शादीशुदा हैं तो क्या सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? जानिए किन पदों पर लागू हैं खास नियम

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या शादीशुदा उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं. सच यह है कि ज्यादातर सरकारी नौकरियों में वैवाहिक स्थिति कोई बाधा नहीं होती. लेकिन कुछ खास पद और सेवाएं ऐसी होती हैं, जहां सिलेक्शन या ट्रेनिंग के समय उम्मीदवार का अविवाहित होना जरूरी होता है. इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती नियमों को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है.



1. जहां शादीशुदा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं (Jobs Open for Married Candidates)

भारत में ज्यादातर सरकारी नौकरियां जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे, UPSC सिविल सर्विस, राज्य सेवाएं, टीचिंग, PSU आदि शादीशुदा उम्मीदवारों के लिए पूरी तरह खुली होती हैं. इन पदों पर सिलेक्शन केवल योग्यता, परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होता है, वैवाहिक स्थिति के आधार पर नहीं.



2. जिन पदों पर अविवाहित होना जरूरी होता है (Posts That Require Unmarried Status)

कुछ रक्षा सेवाओं (Defence Services) और ट्रेनिंग-बेस्ड एंट्री स्कीम्स में अविवाहित होना अनिवार्य शर्त होती है. उदाहरण के तौर पर NDA, कुछ मिलिट्री एकेडमी ट्रेनिंग एंट्री, या शुरुआती ट्रेनिंग फेज वाले कुछ डिफेंस पदों पर उम्मीदवार को ट्रेनिंग पूरी होने तक अविवाहित रहना पड़ता है. इसके पीछे वजह यह है कि ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है और उसमें पूरा समय और ध्यान देना पड़ता है. यदि कोई उम्मीदवार नियम तोड़कर शादी करता है, तो उसे सेवा से हटाया भी जा सकता है.



3. एक से ज्यादा शादी पर नियम (Rules About Multiple Marriages)

सरकारी सेवाओं में आमतौर पर यह नियम होता है कि उम्मीदवार की एक ही वैध शादी होनी चाहिए. यदि किसी व्यक्ति की एक से ज्यादा शादी है (और वह कानूनी रूप से मान्य नहीं है), तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जब तक कि सरकार से विशेष अनुमति न हो.



4. आवेदन से पहले क्या जरूर जांचें?

हर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में पात्रता शर्तें साफ लिखी होती हैं. इसलिए आवेदन से पहले आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता (Educational qualifications), मेडिकल नियम और वैवाहिक शर्तें जरूर पढ़ें, ताकि बाद में कोई समस्या न आए. शादीशुदा होना सरकारी नौकरी पाने में आमतौर पर बाधा नहीं है. केवल कुछ खास सेवाओं में ट्रेनिंग पीरियड या अनुशासन से जुड़े नियम लागू होते हैं. इसलिए नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ताकि किसी गलतफहमी की गुंजाइश न रहे.

