ESIC Recruitment 2022: कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निकली प्रोफेसर की भर्ती, 13 अक्टूबर को है इंटरव्यू

ESIC Recruitment 2022: ईएसआईसी भर्ती के लिए योग्यता

योग्यता से संबंधित जानकारी डिटेल में पाने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है. विस्तृत अधिसूचना नीचे उपलब्ध है.

ESIC Recruitment 2022: ईएसआईसी भर्ती के लिए आयु सीमा

इंटरव्यू के लिए रिपोर्टिंग की तिथि को उम्मीदवार की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

ESIC Recruitment 2022: कितनी मिलेगी सैलरी

प्रोफेसर - 2,28,942.00 रुपये

एसोसिएट प्रोफेसर - 1,52,241.00 रुपये

सहायक प्रोफेसर - 1,30,797.00 रुपये

ESIC Recruitment 2022: तारीखें

प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू का आयोजन 13 अक्टूबर को 9:30 AM से 10:30 AM तक आयोजित होगा, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 14 अक्टूबर को 9:30 AM से 10:30 AM तक होगा. साक्षात्कार का आयोजन “NEW ACADEMIC BLOCK, ESIC MC & PGIMSR, RAJAJINAGAR, BANGALORE” में किया जाएगा.

ESIC Recruitment 2022: ईएसआईसी भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें

आवेदन ईएसआईसी की वेबसाइट www.esic.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं. ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग करते समय चयनित उम्मीदवारों को सभी मानदंडों के अनुसार सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.

ESIC Recruitment 2022: ईएसआईसी भर्ती नोटिफिकेशन नीचे देखें

