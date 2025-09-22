विज्ञापन

Delhi University Jobs 2025: डीयू में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-III और टेक्निकल पदों पर सीधी भर्ती, जल्द करें अप्लाई

Delhi University Jobs 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-III, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-I और प्रोजेक्ट टेक्निकल-III पदों पर भर्ती निकली है. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 04 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं.

नई दिल्ली:

Delhi University Jobs 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) देश के सबसे टॉप संस्थानों में से एक है. यहां जॉब पाने का सपना हर रिसर्च स्कॉलर और साइंस ग्रेजुएट देखता है. अगर आप भी इसी मौके का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए खुशखबरी है. डीयू के साउथ कैंपस में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-III (नॉन-मेडिकल) और प्रोजेक्ट टेक्निकल-III पदों पर भर्ती निकली है. आवेदन की अंतिम तारीख 04 अक्टूबर 2025 है. आइए जानते हैं कौन-कौन इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है और अप्लाई करने की पूरी प्रॉसेस...

क्यों खास है ये वैकेंसी

दिल्ली विश्वविद्यालय न सिर्फ देश बल्कि एशिया के टॉप रिसर्च संस्थानों में गिना जाता है. यहां काम करने का अनुभव न सिर्फ आपके रिज्यूमे को मजबूत करेगा, बल्कि आपको रिसर्च और डेवलपमेंट में नए अवसरों के दरवाजे खोलेगा. अगर आप रिसर्च फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये अवसर आपके लिए खास हो सकता है.

वैकेंसी डिटेल्स

कुल पदों की संख्या: 4
संस्थान का नाम: दिल्ली यूनिवर्सिटी,साउथ कैंपस
पदों के नाम: प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-III (नॉन-मेडिकल), प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-I (नॉन-मेडिकल), प्रोजेक्ट टेक्निकल-III

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

1. प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-III (नॉन-मेडिकल)
बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस में से किसी में PhD डिग्री
कम से कम 3 साल का रिसर्च अनुभव

2. प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-I (नॉन-मेडिकल)
संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री (बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी आदि)
PhD और जरूरी योग्यताएं

3. प्रोजेक्ट टेक्निकल-III (नॉन-मेडिकल)
ग्रेजुएशन की डिग्री
बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में कम से कम 3 साल का अनुभव

वैकेंसी के लिए जरूरी तारीख
आवेदन की शुरुआत: जारी
आवेदन की अंतिम तारीख: 04 अक्टूबर 2025

Delhi University Jobs 2025: कैसे करें अप्लाई

  • इस भर्ती के लिए आवेदन पूरी तरह ऑफलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे.
  • कैंडिडेट्स को अपना रिज्यूमे (CV) और पासपोर्ट साइज फोटो ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भेजना होगा.
  • शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.
  • इंटरव्यू में शामिल होने के लिए TA-DA नहीं दिया जाएगा.
  • कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के दिन सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र, एक्सपीरिएंस सर्टिफिकेट साथ लाने होंगे.
  • आवेदन और डिटेल्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in विजिट करें.

