दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में 40 सीनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती, आज है वॉक-इन इंटरव्यू

दिल्ली में मेडिकल फील्ड में नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए बड़ा मौका है. राजधानी के बड़े हॉस्पिटल लोक नायक अस्पताल में 40 सीनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती निकाली गई है. ये भर्ती तमाम विभागों के लिए है, जिसके लिए आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं. लोक नायक अस्पताल की ओर से अपने जिन विभागों में सीनियर रेजिडेंट के कुल 40 पदों भर्ती निकाली गई है, उनकी पूरी जानकारी भी नोटिफिकेशन में दी गई है. इसके अलावा सैलरी से लेकर बाकी जानकारी भी इसमें दी गई है.

इन पदों पर निकली है भर्ती

मेडिसिन में 8 पद

जनरल सर्जरी में 4 पद

बर्न्स एंड प्लास्टिक में 9 पद

पीडियाट्रिक्स में 1 पद

नियोनेटोलॉजी में 2 पद

रेडियोथेरेपी में 1 पद

न्यूरोसर्जरी में 10 पद

न्यूरो-एनेस्थीसिया में 2 पद

ENT में 1 पद

रेडियोलॉजी में 2 पद

सीधे इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी

सीनियर रेजिडेंट के इन पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 67,700 से 2,08,700 रुपए के बीच प्रति माह होगी. इसके अलावा, अभ्यर्थियों को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

वॉक-इन इंटरव्यू हर महीने के दूसरे मंगलवार को 'कॉन्फ़्रेंस हॉल मेडिकल डायरेक्टर, एलएनएच' पते पर आयोजित किए जाएंगे, जो 10 नवंबर को सुबह 10.30 बजे से आयोजित होने वाली है. ऐसे में जो अभ्यर्थी सीनियर रेजिडेंट के पोस्ट पर नियुक्त होने के लिए साक्षात्कार में शामिल होने वाले हैं, उन्हें समय से केंद्र पर रिपोर्ट करने के अलावा अपने साथ संबंधित डॉक्यूमेंट्स की मूल और फोटोकॉपी को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है.

एडहॉक आधार पर भर्ती

कैंडिडेट्स ध्यान दें कि लोक नायक अस्पताल की ओर से यह भर्ती एडहॉक आधार पर 44 दिनों के लिए होगी. वहीं, अभ्यर्थियों को भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए लोक नायक अस्पताल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित रिक्तियों के लिए जारी नोटिफिकेशन को चेक करने की सलाह दी जाती है.

सीनियर रेजिडेंट के पदों पर नियुक्ति/रिक्तियों की स्थिति हर महीने के दूसरे मंगलवार को लोक नायक अस्पताल और जीएनसीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी. उम्मीदवारों को इस संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जाएगी.

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