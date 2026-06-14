4210 पद, एक लाख से अधिक आवेदन! पाटलिपुत्र स्टेशन पर जिस भर्ती परीक्षा के छात्रों ने किया हंगामा, उसकी कहानी

बिहार में आज मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा होने जा रही है. इस भर्ती परीक्षा से पहले पाटलिपुत्र स्टेशन पर रात को बड़ा हंगामा हुआ. ये हंगामा ट्रेन का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों ने किया. जानकारी के अनुसार पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन लेट होने से वहां मौजूद छात्र गुस्सा हो गए. जिसके बाद उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और इस दौरान ही पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुईं. जिसमें कुल 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए. ये उम्मीदवार जिस भर्ती के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं. वो बिहार में मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही पदों पर निकाली गई है. कुल 4210 पदों को भरा जाना है. 4210 के लिए एक लाख से ज्यादा उम्मीदवार ये एग्जाम देने जा रहे हैं.

38 जिलों में परीक्षा केन्द्र

सुबह 10 बजे से ये परीक्षा शुरू होने जा रही है. केन्द्रीय चयन पर्षद मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, में 'मद्य निषेध सिपाही' (Prohibition Constable), कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) में ' कक्षपाल' (Warden) और परिवहन विभाग में 'चलंत दस्ता सिपाही' (Mobile Squad Constable) के 4,210 पदों पर भर्ती के लिए ये लिखित परीक्षा करवा रहा है. जो कि 14 जून और 17 जून को होगी. इस परीक्षा के लिए राज्य के 38 जिलों में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं.

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केंद्रीय सिपाही चयन बोर्ड (CSBC) को इस भर्ती के लिए लाखों की संख्या में आवदेन मिले थे. जिसमें से 39832 आवेदनों को रद्द कर दिया गया था. सही से फॉर्म न भरने ओर अन्य कारणों के चलचे ये आवदेन रद्द किए गए थे. वहीं जिन उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं, वो अब ये परीक्षा देने जा रहे हैं.

किस पद पर होगी कितनी भर्ती

मद्य निषेध सिपाही 1685 कक्षपाल 2417 चलंत दस्ता सिपाही 108 कुल पद 4,210

कितने घंटे की है परीक्षा

परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे की होगी. 14 जून को होने वाली परीक्षा सुबह 10:00 बजे से शुरू होकर 12:00 बजे तक चलेगी. दूसरी शिफ्ट की परीक्षा 15 बजे से शुरू होकर 17:00 बजे तक चलेगी . पहली शिफ्ट के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 8 बजे पहुंचना होगा.

परीक्षा से जुड़ी टाइमलाइन

14 जून 2026 लिखित परीक्षा का पहला दिन 17 जून 2026 लिखित परीक्षा का दूसरा दिन जुलाई 2026 संभावित आधिकारिक आंसर की (Answer Key) जारी होगी सितंबर-अक्टूबर 2026 लिखित परीक्षा का रिजल्ट अक्टूबर-नवंबर 2026 (संभावित) शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET/PST) के लिए एडमिट कार्ड जारी होना अक्टूबर-नवंबर 2026 (संभावित) शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी जनवरी परीक्षा के नतीजे आने की संभावना

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