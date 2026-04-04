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महंगी सैलरी और भागदौड़ को कहा 'बाय-बाय', अब झीलों की नगरी में सुकून बेचकर लाखों कमा रहा है यह युवक

27 साल के लड़के ने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ उदयपुर में नया रास्ता चुना. अब वो कम खर्च में अपने हिसाब से सुकून भरी और बेहतर जिंदगी जी रहा है. आइए जानते हैं क्या है उसकी कहानी.

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महंगी सैलरी और भागदौड़ को कहा 'बाय-बाय', अब झीलों की नगरी में सुकून बेचकर लाखों कमा रहा है यह युवक
इस कहानी को पढ़कर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए.

Successful Startup Story : आजकल लोग बड़ी सैलरी और भागदौड़ वाली जिंदगी को ही कामयाबी मानते हैं. लेकिन एक 27 साल के लड़के ने अलग रास्ता चुना. उसने शहर की तेज रफ्तार जिंदगी और कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर अपने घर उदयपुर लौटने का फैसला किया. शुरुआत में ये फैसला छोटा लगा, लेकिन धीरे-धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई. अब वो होमस्टे चलाता है और अपने हिसाब से काम करता है. सबसे अच्छी बात ये है कि अब उसके पास समय की आजादी है और उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा आसान और ठीक चल रही है.

छोटा कदम बना जिंदगी का टर्निंग पॉइंट

उसने Reddit पर बताया कि घर लौटने का फैसला अचानक लिया गया था, लेकिन इसका असर बड़ा निकला. उदयपुर में उसे धीमी और सुकून भरी जिंदगी मिली. अब उसे रोज ऑफिस की भागदौड़ नहीं झेलनी पड़ती. समय अब उसके कंट्रोल में है और वो अपने हिसाब से काम करता है.

कम खर्च में बेहतर कमाई

होमस्टे के जरिए उसकी कमाई औसतन 1 लाख रुपये महीने तक पहुंच जाती है. ऑफ सीजन में ये 40-50 हजार तक आ जाती है, लेकिन टूरिस्ट सीजन में ये 3-4 लाख तक भी हो सकती है. वहीं, उसके खर्च अब सिर्फ 20-30 हजार रुपये के आसपास हैं. यानी कम खर्च में ज्यादा बचत और बेहतर लाइफ. हालांकि, ये जिंदगी पूरी तरह आसान नहीं है. उसकी कमाई हर महीने एक जैसी नहीं रहती, इसलिए पहले से प्लानिंग जरूरी होती है.

लोगों ने कहा- यही तो चाहिए जिंदगी में

इस कहानी को पढ़कर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए. किसी ने इसे सपनों वाली जिंदगी बताया तो किसी ने इसे हिम्मत भरा फैसला कहा. कई लोगों का मानना है कि अगर समझदारी से प्लानिंग की जाए, तो ऐसी जिंदगी ज्यादा सुकून दे सकती है. 

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