चंडीगढ़ प्रशासन भर्ती 2026: क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों के लिए आवेदन कल से शुरू

Sarkari Naukri 2026 : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. चंडीगढ़ प्रशासन ने क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट (ग्रुप- ‘सी') के कुल 257 पदों पर बंपर भर्ती के लिए एक शॉर्ट आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. ऐसे में आइए जानते हैं इस पद के लिए योग्यता और आवेदन की लास्ट डेट क्या होगी.

प्रशासन की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया सोमवार, 6 अप्रैल यानी कल से शुरू हो जाएगी. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन लिंक सक्रिय होने के बाद से तय समय सीमा के भीतर अप्लाई करने की सलाह दी जाती है.

चंडीगढ़ प्रशासन ने जिन 257 पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन मांगे हैं, उनमें क्लर्क के 234 और स्टेनो टाइपिस्ट के 23 पद शामिल हैं. वहीं, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार पात्रता और तय सालों का अनुभव होना अनिवार्य है.

योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, स्किल/टाइपिंग टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडटे्स की सैलरी पद अनुसार 7वें सीपीसी के अनुसार स्तर 2 से 3 के बीच होगी.

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले चंडीगढ़ प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए दिए गए सक्रिय एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें. मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कर फॉर्म को सबमिट कर दें. लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

वहीं, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जल्द ही जारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया, योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, आवेदन अंतिम तिथि, आदि से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

