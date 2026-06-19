BPSSC दारोगा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी, 10,759 अभ्यर्थियों का PET के लिए हुआ चयन

BPSSC दारोगा मुख्य परीक्षा का बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने दारोगा (सब-इनस्पेक्टर) मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://bpssc.bihar.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं.

10,759 कैंडिडेट PET के लिए हुए सेलेक्ट

बता दें कि इस मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन 27 मई 2026 को किया गया था. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1,799 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना है. जिसके लिए 34 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. जिसमें से मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर कुल 10,759 अभ्यर्थियों अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए सफल हुए हैं. आयोग ने नियमों के मुताबिक कुल रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों को पास किया है.

क्या रहा कट-ऑफ स्कोर?

सामान्य वर्ग (General Category) के पुरुष उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ 134 अंक रहा है, जबकि समान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ 116.20 अंक तय किया गया है. बता दें कि इस भर्ती में महिलाओं के लिए 614 पद आरक्षित हैं, जबकि अनारक्षित (General) वर्ग के लिए सबसे 850 पद हैं.

जल्द जारी करेगा PET की डेट

मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले 10,759 अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से गुजरना होगा. आयोग जल्द ही PET की तारीख जारी करेगा.

20260618310811791 by subhashinitripathi93

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