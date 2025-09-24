विज्ञापन

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट वैकेंसी के लिए अबतक नहीं किया अप्लाई, 10वीं पास जल्दी करें आवेदन

दिल्ली हाईकोर्ट की वैकेंसी के लिए निकली वैकेंसी की लास्ट डेट आज है, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वे जल्द अप्लाई कर लें.

नई दिल्ली:

Delhi High Court Vacancy: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से जारी दिल्ली हाईकोर्ट की वैकेंसी के लिए जिसने अबतक अप्लाई नहीं किया है वे जल्दी कर लें. क्योंकि आवेदन करने की लास्ट डेट आज है.   दिल्ली हाईकोर्ट के विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी. इस भर्ती के जरिए कोर्ट अटेंडेंट के 295 पद, कोर्ट अटेंडेंट (S) के 22 पद, कोर्ट अटेंडेंट (L) का 1 पद, रूम अटेंडेंट (H) के 13 पद और सिक्योरिटी अटेंडेंट के 3 पदों को भरा जाएगा. इनमें से  86 पद अनारक्षित हैं.  120 पद ओबीसी, 23 एससी, 34 एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए 71 पद आरक्षित हैं.

Delhi High Vacancy: एज लिमिट

जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वे जल्दी अप्लाई वे जल्दी अप्लाई कर लें. आवेदन करने वाले जान लीजिए योग्यता. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु अधिकतम 27 साल तय की गई है. एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए  5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी. 01 जनवरी, 2025 के आधार पर 18 साल पर होगी. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट dsssb. delhi.gov.in पर जाना होगा.

शैक्षणिक योग्यता 

सभी पदों के लिए योग्यता कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. डिस्पैच राइडर-कम-प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं पास के अलावा लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस मांगी गई है. इसके अलावा 2 साल का अनुभव भी मांगा गया है.

एप्लीकेशन फीस

ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटगरी के लोगों को 100 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं है. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हैं. 

