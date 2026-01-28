UPSSSC Junior Assistant Admit Card 2026: जारी हुआ जूनियर असिस्टेंट परीक्षा का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

UPSSSC Junior Assistant Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 1 फरवरी को आयोजित होने वाली जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (Hall Ticket) जारी कर दिए हैं. अब आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. तो बिना देर किए आइए जानते हैं कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और एग्जाम सेंटर पर किन बातों का खास ख्याल रखें.

UPSSSC Junior Assistant Admit Card 2026 : एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर आपको 'UPSSSC Junior Assistant Hall Ticket 2026' का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक लॉगिन पेज खुलेगा. यहां अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) भरें.

सारी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करिए.

आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा. इसे अच्छी तरह चेक करें और PDF फॉर्मेट में सेव कर लें.

भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट (Hard Copy) जरूर निकाल लीजिए.

UPSSSC Junior Assistant Admit Card 2026 : एडमिट कार्ड में क्या चेक करें?

जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, तो उसमें दी गई जानकारी को एक बार जरूर देख लें.

उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर

जन्म तिथि (DOB)

परीक्षा की तारीख और समय

परीक्षा केंद्र (Exam Centre) का पूरा पता

अगर इसमें कोई गलती दिखती है, तो तुरंत विभाग से संपर्क करें.

UPSSSC Junior Assistant Admit Card 2026 : एग्जाम सेंटर के लिए जरूरी गाइडलाइंस

बिना एडमिट कार्ड के आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी. इसलिए इसे घर से निकलते समय सबसे पहले चेक करें.

एडमिट कार्ड के साथ एक सरकारी फोटो पहचान पत्र (जैसे- PAN कार्ड या वोटर ID कार्ड) जरूर ले जाएं.

क्या न ले जाएं

परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे- स्मार्टफोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन या स्मार्ट वॉच लेकर न जाएं. ये पूरी तरह बैन हैं.

सामान की जिम्मेदारी: सेंटर पर सामान रखने की कोई आधिकारिक व्यवस्था नहीं होगी. अगर आप कोई बैन सामान ले जाते हैं, तो उसे बाहर अपनी जिम्मेदारी पर रखना होगा.

परीक्षा से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर ही भरोसा करें.