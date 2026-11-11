मिठाई लेने के बाद अब 40 रुपये बचे हैं...दिवाली पर 640 रुपये का बोनस मिलने पर छलका वन रक्षक का दर्द

दिवाली के मौके पर लोगों को मिठाई के साथ-साथ ऑफिस से मिलने वाले बोनस का भी इंतजार रहता है. खासतौर पर छोटी नौकरी करने वालों के लिए ये एक बड़ा सहारा होता है, जिससे वो अपने परिवार के लिए मिठाई और बच्चों के लिए कपड़े लेते हैं. कुल मिलाकर बोनस से दिवाली के छोटे खर्चे निकल जाते हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर एक वन रक्षक ने जो वीडियो शेयर किया है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया. इस वीडियो में वन रक्षक बता रहा है कि उसे सिर्फ दो पर्सेंट का बोनस मिला, जो 640 रुपये होते हैं. यहां तक कि उसके खाते में अभी तक ये बोनस भी नहीं पहुंचा है.

वन रक्षक का छलका दर्द

रात के अंधेरे में अपनी वर्दी के साथ वन रक्षक ने वीडियो शूट करते हुए बताया, दिवाली पर कंपनी वालों ने किसी को कारें गिफ्ट कीं, तो किसी ने फ्लैट गिफ्ट कर दिए. हम भाई वन रक्षक हैं, हमें पता है क्या मिला? दो पर्सेंट डीए, जो कुल 640 रुपये होता है. आधा किलो काजू कतली ले ली, उसके बाद 40 रुपये बचे हैं, इनका क्या खरीद लूं यार भाई... बात ये है कि अभी जो 640 रुपये मिलने हैं, वो भी नहीं मिले हैं. सरकार ने क्या सोचकर दिए होंगे 640 रुपये कि दिवाली पर बोनस देंगे हम...घर पर पांच लोगों का परिवार है, इस पैसे का हम क्या करेंगे? इतने की तो मिठाई भी सही से नहीं आ पाती है.

वन रक्षक ने ये भी बताया कि दिवाली के दिन के लिए पहले से ही आदेश जारी हो चुके थे कि इस दिन की छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी. दिवाली पर ड्यूटी करनी होगी, क्योंकि दिवाली पर ड्यूटी नहीं की तो जंगल कट जाएगा. क्या वन रक्षकों का परिवार नहीं होता है?

कमेंट बॉक्स में लोगों ने बताया अपनी नौकरी का दर्द

वन रक्षक के इस वीडियो पर लोगों ने खूब कमेंट किए हैं. ज्यादातर लोगों ने अपनी नौकरी का पूरा दर्द कमेंट बॉक्स में ही छलका दिया. एक यूजर ने लिखा, आज के समय में सरकारी नौकर ही सबसे ज्यादा परेशान हैं गुरू... एक दूसरे यूजर ने वन रक्षक को हौसला देते हुए कहा कि उसकी नौकरी में कम से कम जॉब सिक्योरिटी तो है. एक यूजर ने दावा किया कि उसके तो सिर्फ 390 रुपये बढ़े हैं. अश्विनी नाम के एक फॉरेस्ट कर्मचारी ने भी कमेंट में लिखा कि उनका भी यही हाल है.

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