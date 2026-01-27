विज्ञापन

10वीं पास करने के बाद कर लें ये छोटे कोर्स, मिल जाएगी अच्छी सैलरी वाली नौकरी

10वीं पास करने के बाद भी अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाना काफी आसान है. सिर्फ आपको सही शॉर्ट-टर्म कोर्स चुनना जरूरी है. कई ऐसे कोर्स हैं, जो कम समय में पूरे हो जाते हैं और जल्दी नौकरी दिलाने में मदद करते हैं.

10वीं पास करने के बाद कर लें ये कोर्स

High Salary Courses after 10th: 10वीं पास करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब आगे क्या करें. हर कोई ज्यादा लंबी पढ़ाई या महंगे कॉलेज नहीं जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अच्छी नौकरी का सपना यहीं खत्म हो जाए. आज कई ऐसे शॉर्ट-टर्म कोर्स हैं, जो कम समय में पूरे हो जाते हैं और अच्छी सैलरी वाली नौकरी भी लगवा देते हैं. अगर सही कोर्स चुना, तो 10वीं के बाद ही आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है. चलिए जानते हैं ऐसे ही 6 छोटे कोर्स.

1. ITI

आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उन छात्रों के लिए बेहतर है, जो टेक्निकल काम सीखना चाहते हैं. ये कोर्स आमतौर पर एक से दो साल में पूरा हो जाता है. इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, प्लंबर और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कई ट्रेड होते हैं. ITI करने के बाद स्टूडेंट्स को रेलवे, फैक्ट्रियों, प्राइवेट कंपनियों और कई सरकारी विभागों में काम मिलने के अच्छे मौके मिलते हैं. शुरुआत में ही 15 हजार से 30 हजार रुपये महीने तक की सैलरी मिल सकती है, जो एक्सपीरिएंस के साथ बढ़ती जाती है.

2. पॉलिटेक्निक डिप्लोमा

जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, लेकिन लंबी पढ़ाई से बचना चाहते हैं, उनके लिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ये कोर्स तीन साल का होता है और इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच मिलती हैं. पॉलिटेक्निक करने के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनियों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सरकारी विभागों में नौकरी मिल सकती है. शुरुआती सैलरी 18-35 हजार रुपये महीने तक हो सकती है.

3. डिजिटल मार्केटिंग

आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग सबसे तेजी से बढ़ने वाला करियर बन चुका है..इस कोर्स को 3 से 12 महीने में पूरा किया जा सकता है. इसमें SEO, सोशल मीडिया, ऑनलाइन विज्ञापन और कंटेंट प्रमोशन जैसी चीजें सिखाई जाती हैं. इस फील्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें नौकरी के साथ-साथ फ्रीलांस और खुद का काम करने का भी मौका मिलता है. शुरुआत में ही 20 हजार से 40 हजार रुपये महीने तक की कमाई हो सकती है और एक्सपीरिएंस बढ़ने पर इनकम कई गुना हो सकती है.

4. कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग

आज हर ऑफिस, स्कूल, दुकान और कंपनी में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है. ऐसे में कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग जानने वालों की जरूरत हमेशा बनी रहती है. ये कोर्स आमतौर पर 6 महीने से एक साल में पूरा हो जाता है. इसके बाद स्टूडेंट्स प्राइवेट कंपनियों, सर्विस सेंटर या फिर खुद की रिपेयरिंग की दुकान खोल सकते हैं. इस फील्ड में शुरुआत में 15 हजार से 30 हजार रुपये महीने तक कमाए जा सकते हैं.

5. पैरा मेडिकल कोर्स

अगर हेल्थ सेक्टर में काम करने की इच्छा है, तो पैरा मेडिकल कोर्स एक शानदार ऑप्शन हो सकता है. इसमें लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट और एक्स-रे टेक्नीशियन जैसे कोर्स आते हैं, जो एक से दो साल में पूरे हो जाते हैं. हॉस्पिटल, क्लीनिक और लैब में इनकी हमेशा जरूरत रहती है. शुरुआत में 15 हजार से 25 हजार रुपये महीने की सैलरी मिलती है और एक्सपीरिएंस के साथ सैलरी और भी बढ़िया हो जाती है.

6. होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा

होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने वालों के लिए होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा अच्छा ऑप्शन है. ये कोर्स एक से दो साल का होता है और इसमें फूड सर्विस, फ्रंट ऑफिस और होटल ऑपरेशन से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है. होटल, रिसॉर्ट, रेस्टोरेंट और क्रूज में नौकरी मिल सकती है. इस फील्ड में 15 हजार से 35 हजार रुपये महीने की सैलरी से शुरुआत होती है.

