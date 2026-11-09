क्या आप भी भूगोल से BA और MA हैं? जानिए टीचर और प्रोफेसर के अलावा और कहां-कहां है नौकरी के चांसेस

Geography Career After BA-MA : अगर किसी ने भूगोल (Geography) से बीए या एमए किया है, तो यही माना जाता है कि उसके पास सिर्फ स्कूल में टीचर या कॉलेज में प्रोफेसर बनने का ही रास्ता है. लेकिन अब ऐसा नहीं है. टेक्नोलॉजी के इस दौर में रिमोट सेंसिंग (Remote Sensing) और जीआईएस (GIS) जैसी आधुनिक तकनीकों ने भूगोल के छात्रों के लिए हाई-सैलरी वाले दरवाजे खोल दिए हैं. जी हां, अब प्राइवेट से लेकर सरकारी दफ्तरों में जियोग्राफी में एक्सपर्टीज रखने वाले युवाओं की भारी डिमांड है. तो चलिए आगे आर्टिकल में समझते हैं आखिर रिमोट सेंसिंग और GIS का काम क्या है.

आखिर क्या है रिमोट सेंसिंग और GIS का काम?

रिमोट सेंसिंग में आसमान में घूम रहे सैटेलाइट, विमान और ड्रोन से ली गई तस्वीरों के जरिए जमीन पर हो रहे बदलावों पर नजर रखी जाती है. वहीं, GIS (जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम) का काम इस डेटा की मदद से डिजिटल नक्शे तैयार करना है. आजकल स्मार्ट सिटी बसाने, खेती-किसानी, मौसम की सटीक जानकारी देने और बाढ़-भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है.

जियोग्राफी के बाद इन 5 फिल्ड्स में बना सकते हैं करियर

अगर आपके पास भूगोल में ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री है और आप थोड़ी टेक्निकल स्किल्स सीख लेते हैं, तो ये 5 शानदार नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं:

GIS एनालिस्ट

इनका मुख्य काम सैटेलाइट से मिले डेटा को समझना और उसके आधार पर डिजिटल मैप तैयार करना होता है. अलग-अलग इलाकों की भौगोलिक जानकारी जुटाने में इनकी अहम भूमिका होती है.

रिमोट सेंसिंग स्पेशलिस्ट

ये एक्सपर्ट सैटेलाइट और हवाई जहाज से ली गई तस्वीरों की जांच करते हैं. इसी से पता चलता है कि किसी इलाके में जंगल कितने घटे-बढ़े हैं, नदियों का रुख क्या है और जमीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है.

ड्रोन या UAV स्पेशलिस्ट

आजकल जमीन के सर्वे, खेती और बड़े निर्माण कार्यों (Construction) में ड्रोन का खूब इस्तेमाल हो रहा है. इस फील्ड के एक्सपर्ट ड्रोन से जमीन की तस्वीरें लेते हैं और सटीक नक्शे तैयार करते हैं.

ये स्पेशलिस्ट जंगल, पानी और प्राकृतिक संसाधनों के डेटा का अध्ययन करते हैं. कोई बड़ा प्रोजेक्ट एन्वायरमेंट पर क्या असर डालेगा, इसकी जांच यही एक्सपर्ट करते हैं.

जिन युवाओं को ज्योग्राफी के साथ-साथ डेटा साइंस की भी समझ है, उनके लिए यह बेहतरीन करियर है. इसमें Python और R जैसे कंप्यूटर टूल्स की मदद से भौगोलिक डेटा का गहरा एनालिसिस किया जाता है.

कहां मिल सकती है नौकरी

ISRO, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC), सर्वे ऑफ इंडिया, वन विभाग और मौसम विभाग (IMD) जैसे देश के प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों में रिमोट सेंसिंग और GIS एक्सपर्ट्स की भारी डिमांड रहती है. इसके अलावा राज्य सरकारों के भू-लेख विभागों में भी इनके लिए शानदार पद निकलते हैं. हालांकि, हर विभाग और पद के अनुसार जरूरी शैक्षणिक योग्यता, विशेष तकनीकी डिप्लोमा और भर्ती की शर्तें अलग-अलग तय की जाती हैं.



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