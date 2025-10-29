असदुद्दीन ओवैसी के पास है इस यूनिवर्सिटी की डिग्री, जानें कितनी मिलती है सैलरी

Asaduddin Owaisi Degree: हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने भाषण की वजह से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं. असदुद्दीन ओवैसी एक सासंद के साथ उनकी डिग्रियों की चर्चा होते रहती है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष भी है. उनकी बातों को काफी लोग सुनना पसंद करते हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई काफी प्रतिष्ठित संस्थानों से की है. चलिए जानते हैं उनकी डिग्री के बारे में.

इस विश्वविद्यालय से की है पढ़ाई

उन्होंने निजाम कॉलेज (Osmania University) से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है. उन्होंने हैदराबाद के निजाम कॉलेज से कला में स्नातक की पढ़ाई पूरी की, जो उस्मानिया विश्वविद्यालय (Osmania University) से संबद्ध है. इसके बाद उन्होंने लंदन, यूनाइटेड किंगडम लिंकन इन (Lincoln's Inn) से बैरिस्टर-एट-लॉ (Barrister-at-Law)की पढ़ाई पूरी की है.

वह पेशे से एक बैरिस्टर भी हैं, उन्होंने कानून में हाई डिग्री ली है. लंदन के चार प्रतिष्ठित कानूनी संस्थानों (Inns of Court) में से एक, लिंकन इन से पढ़ाई किया है. भारत में बैरिस्टर की डिग्री को कानून की एक उच्च व्यावसायिक योग्यता माना जाता है.उनकी डिग्रियों से पता चलता है कि असदुद्दीन ओवैसी न केवल भारत में ग्रेजुएशन की हैं, बल्कि उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से बैरिस्टर की उच्च कानूनी योग्यता भी हासिल की है. राजनीति में आने से पहले उन्होंने एक वकील (एडवोकेट) के रूप में अपना करियर शुरू किया था.

ये भी पढ़ें-सरकारी नौकरी पाने में सबसे आगे हैं इस राज्य के लोग, देख लीजिए पूरी लिस्ट

सैलरी कितनी मिलती है वकील (एडवोकेट) हैं तो केस की अपनी फीस भी होती है. उनकी फीस कितनी है इसकी अधिकारिक पुष्टी की जाएगी.

ये भी पढ़ें-सेना से बाहर होने वाले हैं हजारों अग्निवीर, जानें किन नौकरियों में मिलेगा आरक्षण