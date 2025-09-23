AICTE की इंडस्ट्री Fellowship, हर महीने मिलेंगे एक लाख रु, जानें कौन कर सकता है आवेदन

AICTE Fellowship: ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) ने इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम की घोषणा की है, जिसके तहत फैकल्टी मेंबर्स को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा. इसके तहत 350 फैकल्टी मेंबर्स को इंटर्नशिप देने की घोषणा की है. इसका फेलोशिप का उद्देश्य इंडस्ट्री और एकेडमी जगत के बीच की खाई को भरना है. जो उम्मीदवार इस फेलोशिप के लिए खुद को योग्य समझते हैं वे ifp.aicte.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं. इसकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2025 तक है. ये फेलोशिप 1 साल के लिए होगा, जिसमें चयनित फैकल्टी मेंबर्स को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा.

इस फेलोशिप के दौरान हर महीने 1 लाख रु दिए जाएंगे. इसके अलावा फैकल्टी को उनके मूल संस्थान से रेगुलर सैलरी भी मिलती रहेगी. ये प्रोग्राम 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और सलेक्शन प्रक्रिया 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक चलेगी.

AICTE industry fellowship Eligibility

किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. AICTE मान्यता प्राप्त संस्थानों में कम से कम 5 साल की टीचिंग का एक्सपीरिएंस होना चाहिए.

डॉक्टोरल/पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च अवधि और डिप्यूटेशन का समय इसमें नहीं गिनी जाएगी

अधिकतम आयु: 45 वर्ष

सलेक्शन प्रोसेस

इस फेलोशिप के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा.

इंडस्ट्री द्वारा इंटरव्यू पास करना होगा.

फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा.

इन तीनों चरणों के आधार पर फाइनल लिस्ट तैयार किया जाएगा.

क्या काम करना होगा

सलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को एडवांस्ड मेटेरियल (advanced materials), रेयर-अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस और डिफेंस, ब्लू इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी व क्लाइमेट चेंज, एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सुपरकंप्यूटिंग, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग), नेक्स्ट-जेन कम्युनिकेशंस, स्मार्ट सिटी और मोबिलिटी, एग्रो टेक और फूड प्रोसेसिंग समेत कई आधुनिक सेक्टर्स में काम करने का मौका मिलेगा.

ये भी पढ़ें-Delhi Police Bharti: दिल्ली पुलिस में 7565 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी