2026 में इन 40 नौकरियों को खा जाएगा AI, माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी में डराने वाला खुलासा

Jobs 2026: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर हर बार यही बात होती है कि इससे कितनी नौकरियां खतरे में आएंगीं, हालांकि एआई कई नई नौकरियों के भी दरवाजे खोल रहा है, लेकिन कुछ सेक्टर्स के लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है. अब इसी एआई को लेकर एक स्टडी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि 2026 में एआई किन नौकरियों को खत्म कर देगा. दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसी 40 कंपनियों की लिस्ट जारी की है, जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही है.

लगातार पैर पसार रहा एआई

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पिछले एक साल में तेजी से बढ़ा है और आने वाले कुछ सालों में ये हर जगह पैर पसार चुका होगा, यानी आपके रोजमर्रा के कामों से लेकर ऑफिस तक में एआई ही काम करेगा. इसी को लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने उन 40 नौकरियों की पहचान की, जिन पर AI का सबसे अधिक असर पड़ सकता है. ये रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट के 'कोपायलट' (Copilot) चैटबॉट के साथ हुई लाखों लोगों की बातचीत के आधार पर बनाई गई है. हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने इस स्टडी को लेकर ये भी कहा है कि एआई पूरी तरह से नौकरियोंको खत्म नहीं करेगा, बल्कि इनके काम के तरीके को बदल देगा.

इन 40 नौकरियों पर है खतरा

इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर इतिहासकार (Historians) पैसेंजर अटेंडेंट्स सेल्स रिप्रजेंटेटिव लेखक और बाकी तमाम तरह के राइटर्स कस्टमर सर्विस रिप्रजेंटेटिव सीएनसी टूल प्रोग्रामर टेलीफोन ऑपरेटर टिकट एजेंट और ट्रैवल क्लर्क ब्रॉडकास्ट अनाउंसर और रेडियो डीजे ब्रोकरेज क्लर्क कृषि और गृह प्रबंधन शिक्षक टेलीमार्केटर्स कंसीयर्ज/दरबान राजनीति वैज्ञानिक समाचार विश्लेषक, रिपोर्टर और पत्रकार गणितज्ञ तकनीकी लेखक प्रूफरीडर और कॉपी मार्कर होस्ट और होस्टेस संपादक बिजनेस शिक्षक (उच्च शिक्षा) जनसंपर्क विशेषज्ञ डेमोंस्ट्रेटर और प्रोडक्ट प्रमोटर विज्ञापन बिक्री एजेंट न्यू अकाउंट्स क्लर्क सांख्यिकीय सहायक काउंटर और रेंटल क्लर्क डेटा साइंटिस्ट व्यक्तिगत वित्तीय सलाहकार अभिलेखागार अर्थशास्त्र शिक्षक (उच्च शिक्षा) वेब डेवलपर्स प्रबंधन विश्लेषक भूगोलवेत्ता मॉडल बाजार अनुसंधान विश्लेषक सार्वजनिक सुरक्षा दूरसंचार कर्मी स्विचबोर्ड ऑपरेटर लाइब्रेरी साइंस शिक्षक (उच्च शिक्षा)

किन नौकरियों को नहीं है खतरा?

माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी के मुताबिक ऐसी भी कई नौकरियां हैं, जिन पर एआई का बुरा असर नहीं पड़ेगा. इनमें शारीरिक मेहनत वाली नौकरियां, हाथों से किए जाने वाले टेक्निकल काम, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, फायरफाइटर, प्लंबर और मशीन ऑपरेटर जैसी नौकरियां शामिल हैं.

अब अगर आपकी नौकरी भी उन 40 नौकरियों की लिस्ट में शामिल है, जिन्हें एआई खत्म कर सकता है तो आपको घबराने की बजाय एआई से दोस्ती कर लेनी चाहिए. एआई को आप जितना समझेंगे, उतनी ही आपकी स्किल बढ़ेगी और आप खुद को अपडेट कर पाएंगे.