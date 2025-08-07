विज्ञापन

आईपी यूनिवर्सिटी के एमएड प्रोग्राम की काउंसलिंग सीयूईटी स्कोर से 8 अगस्त को

यह प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के द्वारका कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन में उपलब्ध है. इस प्रोग्राम में  ईडब्लूएस कोटा मिलाकर कुल 55 सीटें उपलब्ध हैं.

IP University M.ed Admission : आईपी यूनिवर्सिटी के एमएड प्रोग्राम (कोड 120) की काउंसलिंग सीयूईटी स्कोर (CUET) से ऑफलाइन मोड में द्वारका कैंपस में 8 अगस्त को आयोजित की जाएगी. सीयूईटी स्कोर से इस प्रोग्राम के सभी आवेदक को काउंसलिंग के दिन यूनिवर्सिटी के कुलसचिव के नाम निर्गत 1,23,500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लाने हैं.

सभी आवेदक जिन्होंने इस प्रोग्राम में ए़डमिशन के लिए सीयूईटी स्कोर से ऑनलाइन आवेदन किया है, काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं. यह प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के द्वारका कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन में उपलब्ध है. इस प्रोग्राम में  ईडब्लूएस कोटा मिलाकर कुल 55 सीटें उपलब्ध हैं.

इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी की दोनों वेबसाइट www.ipu.ac.in और www.ipu.admissions.nic.in पर जाएं. 
 

