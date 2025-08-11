विज्ञापन

इंजीनियरों के लिए बंपर भर्ती, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 976 पदों पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की निकाली वैकेंसी

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए वैकेंसी निकाली है.

Read Time: 2 mins
Share
इंजीनियरों के लिए बंपर भर्ती, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 976 पदों पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की निकाली वैकेंसी
नई दिल्ली:

AAI Vacancy 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, इस बंपर वैकेंसी के जरिए 976 पदों को भरा जाएगा. जो उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए खुद को योग्य समझते हैं वे अप्लाई कर लें. आवेदन की प्रक्रिया 28 अगस्त से शुरू होने वाली है, और अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 सितंबर 2025 है. आवेदन करने की इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट aai.aero पर जाना होगा.  एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले दी गई योग्या सहित जानकारी को ध्यान से पढ़ें.

AAI Vacancy 2025 Eligibilty: शैक्षणिक योग्यता

 उम्मीदवारों के पास आर्किटेक्चर या संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिग्री या MCA की डिग्री होनी चाहिए. उम्मीदवारों का चयन गेट स्कोर (GATE) के आधार पर किया जाएगा. इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष तय की गई है. सरकारी नियमों के अनुसार, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी.

AAI Vacancy 2025 Salary: इतनी मिलेगी सैलरी

जूनियर एग्जीक्यूटिव पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 40,000- 14,0000 रुपये तक मिलेंगे.

Airports Authority of India vacancy 2025 Notification

AAI Vacancy post wise

जूनियर एग्जीक्यूटिव (आर्किटेक्चर): 11 पद
जूनियर एग्जीक्यूटिव (इंजीनियरिंग- सिविल): 199 पद
जूनियर एग्जीक्यूटिव (इंजीनियरिंग-इलेक्ट्रिकल): 208 पद
जूनियर एग्जीक्यूटिव (इलेक्ट्रॉनिक्स): 527 पद
जूनियर एग्जीक्यूटिव (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी): 31 पद

एप्लीकेशन फीस

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 300 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. महिला,एससी,एसटी और एक्स-सर्विसमैन और एएआई में एक साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वाले उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा.

ये भी पढ़ें-Bihar Vacancy 2025: बिहार के कॉलेजों में प्रोफेसरों की जरूरत, 590 पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी जारी, कोई आयु सीमा नहीं

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
AAI Vacancy 2025, AAI Vacancy 2024, AAI Vacancy, AAI  junior Executive, AAI Apprentice Vacancies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com