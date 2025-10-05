विज्ञापन

इस सिंगर को हुई 4 साल 4 महीने की कैद, जज ने सुनाया फैसला तो बोले- मैं बेकाबू हो गया था...

रैपर और सिंगर सीन डिडी कॉम्ब्स को 4 साल 4 महीने की सजा हुई है, जिसके बाद वह कोर्ट में सुनवाई के दौरान इमोशनल होते हुए नजर आए.

सीन डिडी कॉम्ब्स को 4 साल 4 महीने की हुई जेल
नई दिल्ली:

हॉलीवुड पॉप सिंगर सीन डिडी कॉम्ब्स को वेश्यावृत्ति से जुड़े अपराधों के लिए चार साल की जेल की सजा कोर्ट द्वारा सुनाई गई है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सिंगर के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का मामला काफी साल से चल रहा था, जिसके चलते अमरीका के जिला जज अरुण सुब्रमणयन ने इस मामले में सजा सुनाई और इसे एक जरुरी संदेश बताया. जज ने कोर्ट में फैसला सुनाते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ शोषण और हिंसा के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने 4 साल और 4 महीने की सजा सिंगर को सुनाने के साथ पांच लाख डॉलर का जुर्माना भी सिंगर पर लगाया. सुनवाई के दौरान सिंगर सीन रोते हुए माफी मांगते हुए नजर आए. 

NBC न्यूज के अनुसार, जज से सुनवाई के दौरान सीन ने कहा, मैं अतीत नहीं बदल सकता. लेकिन आने वाला समय बदल सकता हूं. इतना ही नहीं रैपर ने अपनी दो एक्स गर्लफ्रेंड, जिन्होंने उनपर फिजिकल और सेक्सुअल हिंसा के आरोप लगाए उनसे भी माफी मांगी. उन्होंने कहा, "मेरी हरकतें घिनौनी, शर्मनाक और सिक थीं. मैं ड्रग्स की वजह से बीमार पड़ गया था. मैं बेकाबू हो गया था. मुझे मदद की जरूरत थी, लेकिन मुझे मदद नहीं मिली." 

आगे सिंगर ने कोर्ट में कहा, "मैंने अपने सारे बिजनेस, करियर और अपनी प्रतिष्ठा खो दी है, और सबसे बढ़कर, मैंने अपना आत्म-सम्मान खो दिया है. मैं अंदर तक टूट चुका हूं और पूरी तरह से टूट चुका हूं. मुझे इस समय खुद से नफरत है. मैं पूरी तरह से बिखर चुका हूं." वहीं उन्होंने अपनी मां जैनिस, जो कोर्ट में उनसे रोते हुए कहा, आपने मुझे अच्छा सिखाया था. आपने मुझे अच्छी परवरिश दी थी. 

