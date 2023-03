Oscars 2023: ये 10 सेलिब्रेटी जिनके नाम दर्ज हैं सबसे ज्यादा ऑस्कर, दुनियाभर को दिखाया एक्टिंग का हुनर

कैथरीन हेपबर्न

Katharina Hepburn का नाम उम्दा एक्ट्रेसेस में शामिल हैं. जिन्हें एक नहीं चार चार ऑस्कर मिल चुके हैं. Morning Glory (1933), Guess Who's Coming To Dinner (1967), The Lion in Winter (1968) और On Golden Pond (1981) के लिए.

डैनियल डे-लुईस

इस इंटेंस मेथ्ड एक्टर को My Left Foot (1989), There Will Be Blood (2007) और Lincoln (2012) के लिए ऑस्कर मिल चुका है.

मेरिल स्ट्रीप

वर्सेटाइल एक्ट्रेस और मीडिया से बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब हासिल कर चुकीं ये एक्ट्रेस तीन ऑस्कर अवॉर्ड जीत चुकी हैं. Sophie's Choice (1982), The Iron Lady (2011) और Kramer vs. Kramer (1979) के लिए सपोर्टिंग एक्ट्रेस.

जैक निकोल्सन

इस एक्टर ने बेस्ट एक्टर के लिए दो ओस्कर फिल्म One Flew Over The Cuckoo's Nest (1975) and As Good As it Gets (1997). बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवॉर्ड Terms of Endearment (1983) के लिए जीता.

इंग्रिड बर्गमैन

इस शानदार एक्ट्रेस ने Gaslight (1944) और Anastasia (1956) के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता. Murder in Orient Express (1974) के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब अर्जित किया.

वाल्टर ब्रेनन

Come and Get it (1936), Kentucky (1938) और The Westerner (1940) के लिए इस स्टार ने तीन तीन बेस्ट सपोर्टिंग रोल एक्टर के ऑस्कर अपने नाम किए हैं.

बेट्टे डेविस

अपने दौर की इस बेहतरीन अदाकारा ने Dangerous (1935) और Jezebel (1938) के लिए ऑस्कर अवॉर्ड जीता.

स्पेंसर ट्रेसी

अपने नेचुरल स्टाईल और वर्सेटाइल स्टाइल के लिए मशहूर इस एक्टर ने Captains Courageous (1937) और Boys Town (1938) के लिए ऑस्कर जीता.

मार्लन ब्रैंडो

इस एक्टर और एक्टिविस्ट का नाम हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली एक्टर्स में शुमार होता है. इन्होंने The Waterfront (1954) और The Godfather (1972) के लिए ऑस्कर जीता.

जैक लेम्मन

तकरीबन 60 फिल्मों में काम करने वाले इस एक्टर ने Save The Tiger (1973) और Mister Roberts (1955) के लिए अकेडमी अवॉर्ड जीता.