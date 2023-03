Oscars 2023 की बाजी जीतने वाली इन 5 धांसू फिल्मों का घर बैठे ले सकते हैं लुत्फ, भारत में इन OTT प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद

एवरीथिंग एवरीव्हेयर ऑल एट वंस (Everything Everywhere All At Once)

इस विदेशी फिल्म ने ऑस्कर की शाम ही अपने नाम कर ली. ये फिल्म 11 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी. जिसमें से 7 में ऑस्कर जीतने में कामयाब हुई. इस फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

आरआरआर (RRR)

भारतीय सिनेमा में इस फिल्म ने इतिहास कायम किया है. ऑस्कर की रेस में शामिल होकर ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीतने वाली पहली फिल्म बन गई है. फिल्म के फेमस सॉन्ग नाटू नाटू के लिए ये अवॉर्ड दिया गया. आप आरआरआर को हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट (All Quiet on the Western Front)

जर्मनी की इस फिल्म ने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म समेत और भी कैटेगरी में ऑस्कर अवॉर्ड जीते हैं. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ये एक वॉर बेस्ड मूवी है.

द एलिफेंट व्हिस्परर्स (The Elephant Whisperers)

भारतीय सिनेमा ने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी में भी अपना दम दिखाया है. बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर जीतने वाली इस फिल्म का मुकाबला हॉल आउट, हाउ डू यू मीजर ए ईयर जैसी डॉक्यूमेंट्री से था. ऑस्कर जीतने वाली इस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

ब्लैक पैंथर: वकांडा फॉरऐवर (Black Panther: Wakanda Forever)

ब्लैक पैंथर मूवी सीरीज के दीवानों की भी कमी नहीं है. इस फिल्म ने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर अपने नाम किया है. इस फिल्म को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं.