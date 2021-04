Army Of The Dead के जरिए हॉलीवुड में डेब्यू करेंगी हुमा कुरैशी, दमदार ट्रेलर हुआ रिलीज- देखें Video

Army Of The Dead: हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) की हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर रिलीज

Army Of The Dead: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) ने भारतीय फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से खूब पहचान बनाई है. लेकिन अब वह हॉलीवुड की दुनिया में भी कदम रखने जा रही हैं. हुमा कुरैशी नेटफ्लिक्स फिल्म 'आर्मी ऑफ द डेड' (Army Of The Dead) के जरिए हॉलीवुड में डेब्यू करेंगी. खास बात तो यह है कि इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसने यू-ट्यूब पर भी धमाल मचाकर रख दिया है. बीते दिन रिलीज हुए 'आर्मी ऑफ द डेड' के ट्रेलर को अभी तक 20 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. साथ ही फैंस इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं.