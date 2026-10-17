Virgo Tarot Card Rashifal: काखास अवसर पर भाई-बहनों से उपहार की प्राप्ति, पहले से सीखे हुए कौशल का उपयोग

Virgo Tarot Card Rashifal: किसी पारिवारिक समारोह में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात जीवन के पुराने दर्द को वापस ला सकती है. कार्यों में विलंब होने से सफलता प्रभावित होने के साथ अनावश्यक व्यय हो सकता है.बच्चों की हरकतों से मन प्रसन्न हो सकता है. आर्थिक मामले में किसी मित्र या सहयोगी से मदद ले सकते है. किसी खास अवसर पर भाई-बहनों से उपहार मिल सकता है. किसी अधूरे वादे को पूरा कर सकते है. इससे सामने वाले के मन में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा.

व्यवसायिक/ Professional

पहले सीखे हुए किसी कौशल का उपयोग करेंगे. कार्य स्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से पूरा करें. विनम्र और धैर्यपूर्ण व्यवहार से उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं.किसी पुराने कार्य से प्राप्त जानकारी का नई परियोजना में उपयोग किया जा सकता है. समय पर कार्य पूरा न कर पाने के कारण नई योजना स्वीकार करने का अवसर हाथ से निकल सकता है.इस स्थिति से असंतुष्ट हो सकते हैं.लुभावने लालच में आकर किसी जोखिमपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी न लें. कार्य को करने से पूर्व उसमें होने वाले जोखिम की जानकारी अवश्य लें.

स्वास्थ्य/Health

छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए घरेलू उपचार या आयुर्वेदिक उपाय को करना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति/Finance

घर से नवीनीकरण में काफी अधिक पैसा लग सकता है.जमापूंजी के साथ लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है.

रिश्ते/Relationship

किसी पारिवारिक समारोह में पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. इस मुलाकात को व्यवसायिक रूप देने का प्रयास करेंगे.