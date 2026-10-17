Scorpio Tarot Card Rashifal:- अनुभवहीनता के कारण किसी कार्य में गलती होने की संभावना

व्यक्तिगत/Personal:- जो लोग आपकी बातों या आपके विचारों का महत्व नहीं करते हैं.उनसे दूर रहना बेहतर है.परिवार में बड़े लोगों का सम्मान करें किसी नए व्यक्ति के आगमन से उत्साहित हो सकते है. आने वाले व्यक्ति को अपने व्यवहार से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे. इस समय कार्य की अधिकता और थकान के चलते अनैतिक तरीके से कार्य पूरा करने की कोशिश से परिजनों का विश्वास आपके ऊपर थोड़ा कम हो सकता है.

व्यवसायिक/ Professional:- अति विश्वास और अति व्यवहारिकता से बचाव करें.कार्यक्षेत्र में बढ़ती राजनीति के कारण किसी नए व्यक्ति को परियोजना में शामिल किया जा सकता है. आने वाले व्यक्ति के अनुभवहीन होने के कारण किसी कार्य में बड़ी गलती सामने आ सकती है. इस समय इस गलती का निवारण करना कार्य की सफलता के लिए आवश्यक रहेगा. परेशानियों के निवारण के लिए कुछ सहज और सरल उपाय बता सकते हैं.इन उपायों को करते समय गलत कार्य न करें.

स्वास्थ्य/Health:-कार्य क्षेत्र में किसी सहकर्मी की अचानक तबियत खराब हो सकती है. सही समय पर चिकित्सीय परामर्श बड़ी परेशानी से बचा सकता है.

आर्थिक स्थिति/Finance:-दूसरों के धन पर गलत निगाह न डालें. अनैतिक तरीके से धन कमाने से दूर रहें.

रिश्ते/Relationship:विवाहेत्तर संबंधों से दूरी बनाए रखें. बच्चों के साथ समय बिताए.