Capricorn Tarot Card Rashifal:- सपनों और योजनाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे

व्यक्तिगत/ Personal:- अपने सपनों और योजनाओं को पूरा करने के लिए समय अनुकूल है. लापरवाही से कार्यों को पूरा न करें. करीबी रिश्तेदारों से बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें. सामने वालों को अपमानित करने की कोई बात ना करें. सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में बढ़ती सक्रियता से समाज मान सम्मान बढ़ेगा. खास अवसर के लिए परिवार के सभी सदस्यों के लिए खरीदारी कर सकते हैं. परिवार के हित में कार्य करें.बड़े लोगों की सलाह परेशानियों से बाहर निकलने में सहायक रहेगी.

व्यवसायिक/ Professional:- आने वाला समय व्यवसाय में अच्छे लाभ लेकर आ सकता है. युवाओं को गलत करियर के चयन से बचना चाहिए.सही करियर का चयन करने के लिए किसी अच्छे सलाहकार से परामर्श ले सकते हैं. भविष्य में होने वाली योजनाओं को साझा ना करें.इससे नुकसान की स्थिति हो सकती है.नौकरी में पदोन्नति के साथ विशेष अधिकार या जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है. निवेश से जुड़े मामलों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health:- अनियमित खानपान और दिनचर्या से पेटदर्द हो सकता है. दिनचर्या को व्यवस्थित करें.

आर्थिक स्थिति/ Finance:- व्यवसाय में अच्छे लाभ प्राप्ति के अवसर आ सकते है.प्रिय के लिए उपहार ले सकते है.

रिश्ते/ Relationship:- विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे रिश्ते मिल सकते है. आपसी गलतफहमियों से दूर रहें.